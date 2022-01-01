Курс валют у Луцьку 28 листопада

Курс валют у Луцьку 28 листопада
28 листопада долар продають за 40,13, а купують за 40,25.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 40,90, а продають за 41,15.

Щодо польського злотого, то його купують за 8,60, а продають 8,80.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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