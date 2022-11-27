Коли в Україні повернуть планові графіки відключення





Про це в ефірі телемарафону розповів генеральний директор YASNO Сергій Коваленко, пише



Він зазначив, що вже у понеділок чи у вівторок, 28-29 листопада, країна може повернутися до планових графіків відключень. Коваленко підкреслив, що зараз все залежить від запуску генерації та "ще деяких моментів".



Водночас у YASNO в черговий раз попросили мешканців України не включати всі електроприлади одразу після включення електроенергії, оскільки це перевантажує систему. У цей складний час споживачам необхідно постійно економити електроенергію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Енергосистема України може вже на початку нового робочого тижня повернутися до звичних графіків відключення.Про це в ефірі телемарафону розповів генеральний директор YASNO Сергій Коваленко, пише Апостроф Він зазначив, що вже у понеділок чи у вівторок, 28-29 листопада, країна може повернутися до планових графіків відключень. Коваленко підкреслив, що зараз все залежить від запуску генерації та "ще деяких моментів".Водночас у YASNO в черговий раз попросили мешканців України не включати всі електроприлади одразу після включення електроенергії, оскільки це перевантажує систему. У цей складний час споживачам необхідно постійно економити електроенергію.

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