Коли в Україні повернуть планові графіки відключення

Коли в Україні повернуть планові графіки відключення
Енергосистема України може вже на початку нового робочого тижня повернутися до звичних графіків відключення.

Про це в ефірі телемарафону розповів генеральний директор YASNO Сергій Коваленко, пише Апостроф.

Він зазначив, що вже у понеділок чи у вівторок, 28-29 листопада, країна може повернутися до планових графіків відключень. Коваленко підкреслив, що зараз все залежить від запуску генерації та "ще деяких моментів".

Водночас у YASNO в черговий раз попросили мешканців України не включати всі електроприлади одразу після включення електроенергії, оскільки це перевантажує систему. У цей складний час споживачам необхідно постійно економити електроенергію.

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Теги: графіки відключень світла, Україна
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