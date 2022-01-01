На Волині прикордонники затримали двох порушників, які полями пробиралися до Польщі

Упродовж вихідних днів прикордонники відділу «Морозовичі» затримали двох чоловіків, які мали намір незаконно перетнути українсько-польський кордон.Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.У суботу вранці, під час патрулювання місцевості, прикордонний наряд виявив доріжку слідів, які вели у бік державного рубежу. В результаті пошуку правоохоронці затримали 36-річного громадянина України. Чоловік зізнався прикордонникам, що прямував до Польщі.Ще одного правопорушника охоронці кордону виявили учора, 27 листопада. Його наряд затримав за кількасот метрів до державної межі. Чоловік не мав при собі жодних документів, однак прикордонникам повідомив, що є мешканцем Житомира та сподівався поза пунктами пропуску потрапити за кордон.На правопорушників склали адмінпротоколи за ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Тепер за свої незаконні дії чоловікам доведеться відповідати у суді.