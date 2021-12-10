На Волині покажуть фотовиставку про Херсон і фільм про «Ореста» з «Азова»





Про це інформують організатори.



Відкриття фестивалю відбудеться 3 грудня о 15:00 у Волинській державній обласній універсальній науковій бібіліотеці імені Олени Пчілки.



Розпочнеться захід із презентації виставки світлин фотографа Медіаплатформи "Вгору" Олександра Корнякова «Нескорений Херсон» за участі команди видання, після чого – перегляд короткометражного документального фільму режисерки Юлії Гонтарук "Фортеця Маріуполь. Орест" і розмова про відвагу, несхитність, самовідданість українців та українок у боротьбі за свободу.



Фільм «Фортеця Маріуполь.Орест» – один із циклу «Фортеця Маріуполь», який розповідає про воїнів, оточених у Маріуполі на «Азовсталі». Героєм фільму став Дмитро Козацький на псевдо "Орест" – голова пресслужби полку «Азов», який від початку російського вторгнення висвітлював ситуацію в місті та на «Азовсталі», а згодом разом із побратимами перебував у полоні. Його світлина бійця під променем світла облетіла весь світ



Вхід вільний.



Цього року безпека глядачів і глядачок – найпріоритетніше завдання, тому кількість офлайнових публічних заходів обмежена. Однак фільми можна буде переглянути під час онлайн-заходів на

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Із 2 по 10 грудня на Волині пройде 19 Мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA.Про це інформують організатори.Відкриття фестивалю відбудеться 3 грудня о 15:00 у Волинській державній обласній універсальній науковій бібіліотеці імені Олени Пчілки.Розпочнеться захід із презентації виставки світлин фотографа Медіаплатформи "Вгору"«Нескорений Херсон» за участі команди видання, після чого – перегляд короткометражного документального фільму режисерки"Фортеця Маріуполь. Орест" і розмова про відвагу, несхитність, самовідданість українців та українок у боротьбі за свободу.Фільм «Фортеця Маріуполь.Орест» – один із циклу «Фортеця Маріуполь», який розповідає про воїнів, оточених у Маріуполі на «Азовсталі». Героєм фільму ставна псевдо "Орест" – голова пресслужби полку «Азов», який від початку російського вторгнення висвітлював ситуацію в місті та на «Азовсталі», а згодом разом із побратимами перебував у полоні. Його світлина бійця під променем світла облетіла весь світВхід вільний.Цього року безпека глядачів і глядачок – найпріоритетніше завдання, тому кількість офлайнових публічних заходів обмежена. Однак фільми можна буде переглянути під час онлайн-заходів на Фейсбук-сторінці фестивалю.

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