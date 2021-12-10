На Волині покажуть фотовиставку про Херсон і фільм про «Ореста» з «Азова»

На Волині покажуть фотовиставку про Херсон і фільм про «Ореста» з «Азова»
Із 2 по 10 грудня на Волині пройде 19 Мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA.

Про це інформують організатори.

Відкриття фестивалю відбудеться 3 грудня о 15:00 у Волинській державній обласній універсальній науковій бібіліотеці імені Олени Пчілки.

Розпочнеться захід із презентації виставки світлин фотографа Медіаплатформи "Вгору" Олександра Корнякова «Нескорений Херсон» за участі команди видання, після чого – перегляд короткометражного документального фільму режисерки Юлії Гонтарук "Фортеця Маріуполь. Орест" і розмова про відвагу, несхитність, самовідданість українців та українок у боротьбі за свободу.

Фільм «Фортеця Маріуполь.Орест» – один із циклу «Фортеця Маріуполь», який розповідає про воїнів, оточених у Маріуполі на «Азовсталі». Героєм фільму став Дмитро Козацький на псевдо "Орест" – голова пресслужби полку «Азов», який від початку російського вторгнення висвітлював ситуацію в місті та на «Азовсталі», а згодом разом із побратимами перебував у полоні. Його світлина бійця під променем світла облетіла весь світ

Вхід вільний.

Цього року безпека глядачів і глядачок – найпріоритетніше завдання, тому кількість офлайнових публічних заходів обмежена. Однак фільми можна буде переглянути під час онлайн-заходів на Фейсбук-сторінці фестивалю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: фотовиставка, бібліотека Олени Пчілки, Луцьк, Орест, Азов, Херсон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Відстоюємо своє». Історії волинських телевізійників, які служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як волинські сапери розміновують Донецьку Швейцарію. ФОТО
Сьогодні, 11:40
На Волині дерево впало на дорогу й перекрило рух транспорту
Сьогодні, 11:29
На Волині покажуть фотовиставку про Херсон і фільм про «Ореста» з «Азова»
Сьогодні, 11:20
На Волині прикордонники затримали двох порушників, які полями пробиралися до Польщі
Сьогодні, 10:44
Звільнений з полону волинський захисник зі Зміїного зустрівся з рідними
Сьогодні, 10:35
Схожі новини
У Луцьку відкрили виставку, присвячену бійцям «Азовсталі». ФОТО У Луцьку відкрили виставку, присвячену бійцям «Азовсталі». ФОТО
04 листопад, 21:33
Лікарка з Херсону переїхала на Волинь і працює в селі біля Луцька Лікарка з Херсону переїхала на Волинь і працює в селі біля Луцька
21 серпень, 19:41
У Луцьку відкрили фотовиставку про «нечоловічі» та «нежіночі» професії. ФОТО У Луцьку відкрили фотовиставку про «нечоловічі» та «нежіночі» професії. ФОТО
10 грудень, 2021, 17:17
У Луцьку представили фотовиставку про політв’язнів, зниклих безвісти та загиблих за період окупації Криму У Луцьку представили фотовиставку про політв’язнів, зниклих безвісти та загиблих за період окупації Криму
26 лютий, 2021, 17:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
По всій Україні – аварійні відключення світла
Сьогодні, 11:50
 0
Як волинські сапери розміновують Донецьку Швейцарію. ФОТО
Сьогодні, 11:40
 0
На Волині дерево впало на дорогу й перекрило рух транспорту
Сьогодні, 11:29
 0
На Волині покажуть фотовиставку про Херсон і фільм про «Ореста» з «Азова»
Сьогодні, 11:20
 0
На Волині прикордонники затримали двох порушників, які полями пробиралися до Польщі
Сьогодні, 10:44
 0
Медіа
відео
1/8