Як волинські сапери розміновують Донецьку Швейцарію. ФОТО

Волинські піротехніки продовжують працювати на деокупованих територіях нашої країни.Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС на Волині.З 28 вересня вони виконують завдання за призначенням у Донецькій області. За цей період волинські сапери знешкодили 412 боєприпасів та обстежили територію площею понад 100 гектарів.На фото зафіксовані моменти роботи волинян у селі, що до війни іменували Донецькою Швейцарією. Нині – це село-привид, де не вціліла жодна будівля. Влітку цей населений пункт був в окупації, а 11 вересня його звільнили ЗСУ.Тож, піротехніки крок за кроком обстежують місцевість, де у понівечених будівлях, розстріляних на узбіччі автомобілях і бозна-де іще можуть ховатися боєприпаси війни, що триває.