Як волинські сапери розміновують Донецьку Швейцарію. ФОТО
Сьогодні, 11:40
Волинські піротехніки продовжують працювати на деокупованих територіях нашої країни.
Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС на Волині.
З 28 вересня вони виконують завдання за призначенням у Донецькій області. За цей період волинські сапери знешкодили 412 боєприпасів та обстежили територію площею понад 100 гектарів.
На фото зафіксовані моменти роботи волинян у селі, що до війни іменували Донецькою Швейцарією. Нині – це село-привид, де не вціліла жодна будівля. Влітку цей населений пункт був в окупації, а 11 вересня його звільнили ЗСУ.
Тож, піротехніки крок за кроком обстежують місцевість, де у понівечених будівлях, розстріляних на узбіччі автомобілях і бозна-де іще можуть ховатися боєприпаси війни, що триває.
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Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС на Волині.
З 28 вересня вони виконують завдання за призначенням у Донецькій області. За цей період волинські сапери знешкодили 412 боєприпасів та обстежили територію площею понад 100 гектарів.
На фото зафіксовані моменти роботи волинян у селі, що до війни іменували Донецькою Швейцарією. Нині – це село-привид, де не вціліла жодна будівля. Влітку цей населений пункт був в окупації, а 11 вересня його звільнили ЗСУ.
Тож, піротехніки крок за кроком обстежують місцевість, де у понівечених будівлях, розстріляних на узбіччі автомобілях і бозна-де іще можуть ховатися боєприпаси війни, що триває.
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