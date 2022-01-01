Як волинські сапери розміновують Донецьку Швейцарію. ФОТО

Як волинські сапери розміновують Донецьку Швейцарію. ФОТО
Волинські піротехніки продовжують працювати на деокупованих територіях нашої країни.

Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС на Волині.

З 28 вересня вони виконують завдання за призначенням у Донецькій області. За цей період волинські сапери знешкодили 412 боєприпасів та обстежили територію площею понад 100 гектарів.

На фото зафіксовані моменти роботи волинян у селі, що до війни іменували Донецькою Швейцарією. Нині – це село-привид, де не вціліла жодна будівля. Влітку цей населений пункт був в окупації, а 11 вересня його звільнили ЗСУ.
Як волинські сапери розміновують Донецьку Швейцарію. ФОТО

Тож, піротехніки крок за кроком обстежують місцевість, де у понівечених будівлях, розстріляних на узбіччі автомобілях і бозна-де іще можуть ховатися боєприпаси війни, що триває.
Як волинські сапери розміновують Донецьку Швейцарію. ФОТО
Як волинські сапери розміновують Донецьку Швейцарію. ФОТО
Як волинські сапери розміновують Донецьку Швейцарію. ФОТО

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Теги: сапери, Донецьк, Волинь
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