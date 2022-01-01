Біля Бахмута на Донеччині загинув Герой з Луцька Іван Газюк
Сьогодні, 11:59
У війні з російськими окупантами загинув лучанин Іван Газюк.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Лучанин Газюк Іван Ярославович, 01.12.1992 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду головного сержанта 3 штурмового взводу 2 штурмової роти штурмового батальйону.
Загинув 25 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту суверенітету та незалежності України в районі населеного пункту Бахмут Донецької області.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Лучанин Газюк Іван Ярославович, 01.12.1992 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду головного сержанта 3 штурмового взводу 2 штурмової роти штурмового батальйону.
Загинув 25 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту суверенітету та незалежності України в районі населеного пункту Бахмут Донецької області.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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