Біля Бахмута на Донеччині загинув Герой з Луцька Іван Газюк

Іван Газюк.



Про це Ігор Поліщук.



Лучанин Газюк Іван Ярославович, 01.12.1992 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду головного сержанта 3 штурмового взводу 2 штурмової роти штурмового батальйону.



Загинув 25 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту суверенітету та незалежності України в районі населеного пункту Бахмут Донецької області.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У війні з російськими окупантами загинув лучанинПро це повідомив Луцький міський головаЛучанин Газюк Іван Ярославович, 01.12.1992 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду головного сержанта 3 штурмового взводу 2 штурмової роти штурмового батальйону.Загинув 25 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту суверенітету та незалежності України в районі населеного пункту Бахмут Донецької області.

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