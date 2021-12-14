У місті на Волині горів автомобіль
Сьогодні, 12:15
У Нововолинську горів легковий автомобіль.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
27 листопада о 07:13 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу легкового автомобіля на вулиці Стефаника у Нововолинську. На місце події прибуло відділення чергового караулу міської 5-ї державної пожежно-рятувальної частини Нововолинська, подали на гасіння спеціальні водяні стволи і о 07:24 ліквідували пожежу. Вогнем знищено відсік двигуна, салон автомобіля. Ймовірна причина пожежі: розгерметизація паливної системи автомобіля.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
27 листопада о 07:13 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу легкового автомобіля на вулиці Стефаника у Нововолинську. На місце події прибуло відділення чергового караулу міської 5-ї державної пожежно-рятувальної частини Нововолинська, подали на гасіння спеціальні водяні стволи і о 07:24 ліквідували пожежу. Вогнем знищено відсік двигуна, салон автомобіля. Ймовірна причина пожежі: розгерметизація паливної системи автомобіля.
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