У місті на Волині горів автомобіль





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



27 листопада о 07:13 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу легкового автомобіля на вулиці Стефаника у Нововолинську. На місце події прибуло відділення чергового караулу міської 5-ї державної пожежно-рятувальної частини Нововолинська, подали на гасіння спеціальні водяні стволи і о 07:24 ліквідували пожежу. Вогнем знищено відсік двигуна, салон автомобіля. Ймовірна причина пожежі: розгерметизація паливної системи автомобіля.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську горів легковий автомобіль.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.27 листопада о 07:13 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу легкового автомобіля на вулиці Стефаника у Нововолинську. На місце події прибуло відділення чергового караулу міської 5-ї державної пожежно-рятувальної частини Нововолинська, подали на гасіння спеціальні водяні стволи і о 07:24 ліквідували пожежу. Вогнем знищено відсік двигуна, салон автомобіля. Ймовірна причина пожежі: розгерметизація паливної системи автомобіля.

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