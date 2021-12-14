У місті на Волині горів автомобіль

У місті на Волині горів автомобіль
У Нововолинську горів легковий автомобіль.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

27 листопада о 07:13 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу легкового автомобіля на вулиці Стефаника у Нововолинську. На місце події прибуло відділення чергового караулу міської 5-ї державної пожежно-рятувальної частини Нововолинська, подали на гасіння спеціальні водяні стволи і о 07:24 ліквідували пожежу. Вогнем знищено відсік двигуна, салон автомобіля. Ймовірна причина пожежі: розгерметизація паливної системи автомобіля.


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Теги: Волинь, пожежа, автомобіль
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