Волинянин знімався на російському ТБ та просив повернути колишні кордони СРСР
Сьогодні, 12:48
Уродженця Волині, редактора проросійського інтернет-ресурсу «Контрольный выстрел» засудили до 5 років позбавлення волі за ворожу пропагандистську діяльність.
Про це інформують в СБУ.
Зловмисники готували та поширювали матеріали, які сприяли розпалюванню міжнаціональної ворожнечі та агітували до порушення державних кордонів, створення на території окремих областей України псевдодержавних утворень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що уродженець одного з населених пунктів Луцького району Волинської області, а нині – мешканець столиці, дав згоду керівнику та ведучому пропагандистського каналу на участь у зйомках програми у якості респондента.
Він брав участь у маніпулятивних сюжетах на російських пропагандистських телеканалах, що знімали на замовлення окремих політсил та громадських організацій РФ сюжети відверто антиукраїнського спрямування. Також на ютуб-каналі «Рассвет» пропагандист закликав ворожу армію до нашої держави та просив повернути колишні кордони СРСР.
«Надєюсь на самую скорую встрєчу» – такими словами ворожий посіпака закликав військовослужбовців країни-агресора прийти в Україну та повернути колишні кордони срср насильницьким шляхом.
Злочинну діяльність чоловіка викрили влітку 2020 року, але після оголошення підозри за ч. 2 ст. 110 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України він втік і переховувався від слідства.
Увесь цей час зловмисник продовжував підривну інформаційну діяльність на YouTube та через новостворені телеграм-канали. Служба безпеки України затримала зловмисника у вересні минулого року у Борисполі.
У ході обшуків, проведених за місцем мешкання і тимчасового перебування учасника групи, правоохоронці вилучили антиукраїнські матеріали, сценарії та звіти про інформаційні кампанії, гроші, надані спонсорами з РФ, носії інформації та заборонену літературу.
Подільський районний суд м. Києва визнав агітатора винним та призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з відстрочкою покарання у три роки.
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Про це інформують в СБУ.
Зловмисники готували та поширювали матеріали, які сприяли розпалюванню міжнаціональної ворожнечі та агітували до порушення державних кордонів, створення на території окремих областей України псевдодержавних утворень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що уродженець одного з населених пунктів Луцького району Волинської області, а нині – мешканець столиці, дав згоду керівнику та ведучому пропагандистського каналу на участь у зйомках програми у якості респондента.
Він брав участь у маніпулятивних сюжетах на російських пропагандистських телеканалах, що знімали на замовлення окремих політсил та громадських організацій РФ сюжети відверто антиукраїнського спрямування. Також на ютуб-каналі «Рассвет» пропагандист закликав ворожу армію до нашої держави та просив повернути колишні кордони СРСР.
«Надєюсь на самую скорую встрєчу» – такими словами ворожий посіпака закликав військовослужбовців країни-агресора прийти в Україну та повернути колишні кордони срср насильницьким шляхом.
Злочинну діяльність чоловіка викрили влітку 2020 року, але після оголошення підозри за ч. 2 ст. 110 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України він втік і переховувався від слідства.
Увесь цей час зловмисник продовжував підривну інформаційну діяльність на YouTube та через новостворені телеграм-канали. Служба безпеки України затримала зловмисника у вересні минулого року у Борисполі.
У ході обшуків, проведених за місцем мешкання і тимчасового перебування учасника групи, правоохоронці вилучили антиукраїнські матеріали, сценарії та звіти про інформаційні кампанії, гроші, надані спонсорами з РФ, носії інформації та заборонену літературу.
Подільський районний суд м. Києва визнав агітатора винним та призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з відстрочкою покарання у три роки.
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