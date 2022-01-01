Мер Луцька вручив матері орден загиблого сина-Героя. ФОТО
Сьогодні, 12:29
За особисту мужність та самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, Луцький міський голова Ігор Поліщук вручив орден «За мужність» ІІ ступеня (посмертно) матері матроса Збройних сил України Приступи Михайла Сергійовича.
Про це повідомляє Луцька міська рада.
Ігор Поліщук висловив щирі співчуття матері військовослужбовця з приводу загибелі сина та наголосив, що завдяки його жертві та подвигу сьогодні в Луцьку та багатьох інших містах України діти можуть ходити в садочки та школи, люди на роботу.
«Завдяки його жертві та подвигу сьогодні Україна здійснює контрнаступ та великою ціною відвойовує кожен сантиметр своєї землі. Нехай ця державна нагорода буде для Вас та Вашої сім’ї згадкою про велику мужність, велике серце та велику любов Вашого сина до України», – зазначив міський голова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Луцька міська рада.
Ігор Поліщук висловив щирі співчуття матері військовослужбовця з приводу загибелі сина та наголосив, що завдяки його жертві та подвигу сьогодні в Луцьку та багатьох інших містах України діти можуть ходити в садочки та школи, люди на роботу.
«Завдяки його жертві та подвигу сьогодні Україна здійснює контрнаступ та великою ціною відвойовує кожен сантиметр своєї землі. Нехай ця державна нагорода буде для Вас та Вашої сім’ї згадкою про велику мужність, велике серце та велику любов Вашого сина до України», – зазначив міський голова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку на Відродження встановлять 39 камер спостереження
Сьогодні, 13:21
Мер Луцька вручив матері орден загиблого сина-Героя. ФОТО
Сьогодні, 12:29
У місті на Волині горів автомобіль
Сьогодні, 12:15
Медіа