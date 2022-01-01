Мер Луцька вручив матері орден загиблого сина-Героя. ФОТО

За особисту мужність та самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, Луцький міський головавручив орден «За мужність» ІІ ступеня (посмертно) матері матроса Збройних сил УкраїниПро це повідомляє Луцька міська рада.Ігор Поліщук висловив щирі співчуття матері військовослужбовця з приводу загибелі сина та наголосив, що завдяки його жертві та подвигу сьогодні в Луцьку та багатьох інших містах України діти можуть ходити в садочки та школи, люди на роботу.«Завдяки його жертві та подвигу сьогодні Україна здійснює контрнаступ та великою ціною відвойовує кожен сантиметр своєї землі. Нехай ця державна нагорода буде для Вас та Вашої сім’ї згадкою про велику мужність, велике серце та велику любов Вашого сина до України», – зазначив міський голова.