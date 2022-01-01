У Чорне море вперше за декілька діб вийшли російські ракетоносії, – «Південь»





Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, пише



«Найперше спостереження це те, що у Чорному морі з'явився за тривалий час — декілька діб не було — ракетоносій на бойовому чергуванні. Це надводний ракетоносій, несе вісім ракет типу "Калібр" на борту. Це говорить про те, що підготовка йшла, і в пунктах базування також є ракетоносії, які споряджені й можуть бути долучені до служби протягом кількох годин», — сказала Гуменюк.



За її словами, наразі у Чорному морі шторм. Але ракетоносії можуть зробити пуск і за такої погоди.



Гуменюк закликає не нехтувати сигналами повітряної тривоги. «Цілком ймовірно, що початок тижня може бути ознаменований такою атакою», — зазначила речниця.



Напередодні президент



Масовані обстріли



Окупанти здійснили вже 7 масштабних ракетних атак по енергетичній інфраструктурі: 10, 11, 17 та 31 жовтня, а також 11, 15 та 23 листопада. Удень 23 листопада протиповітряна оборона збила 5 ударних дронів та 51 із приблизно 70 ракет.



Тоді окупанти влучили по 16 об’єктах критичної інфраструктури, внаслідок цього у країні почали вводити екстрені вимкнення світла.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Чорне море вперше за декілька діб на бойове чергування вийшли російські ракетоносії. Це може свідчити про підготовку до нового масованого удару.Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня, пише Громадське «Найперше спостереження це те, що у Чорному морі з'явився за тривалий час — декілька діб не було — ракетоносій на бойовому чергуванні. Це надводний ракетоносій, несе вісім ракет типу "Калібр" на борту. Це говорить про те, що підготовка йшла, і в пунктах базування також є ракетоносії, які споряджені й можуть бути долучені до служби протягом кількох годин», — сказала Гуменюк.За її словами, наразі у Чорному морі шторм. Але ракетоносії можуть зробити пуск і за такої погоди.Гуменюк закликає не нехтувати сигналами повітряної тривоги. «Цілком ймовірно, що початок тижня може бути ознаменований такою атакою», — зазначила речниця.Напередодні президент Володимир Зеленський попередив, що російські окупанти готують нові удари по території України . А мер Києва Віталій Кличко закликав зробити запаси води та продуктів, які не псуються без світла.Окупанти здійснили вже 7 масштабних ракетних атак по енергетичній інфраструктурі: 10, 11, 17 та 31 жовтня, а також 11, 15 та 23 листопада. Удень 23 листопада протиповітряна оборона збила 5 ударних дронів та 51 із приблизно 70 ракет.Тоді окупанти влучили по 16 об’єктах критичної інфраструктури, внаслідок цього у країні почали вводити екстрені вимкнення світла. По всій Україні розгортають «пункти незламності» , де можна погрітися, зарядити гаджети тощо.

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