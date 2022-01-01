У Чорне море вперше за декілька діб вийшли російські ракетоносії, – «Південь»
Сьогодні, 12:05
У Чорне море вперше за декілька діб на бойове чергування вийшли російські ракетоносії. Це може свідчити про підготовку до нового масованого удару.
Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, пише Громадське.
«Найперше спостереження це те, що у Чорному морі з'явився за тривалий час — декілька діб не було — ракетоносій на бойовому чергуванні. Це надводний ракетоносій, несе вісім ракет типу "Калібр" на борту. Це говорить про те, що підготовка йшла, і в пунктах базування також є ракетоносії, які споряджені й можуть бути долучені до служби протягом кількох годин», — сказала Гуменюк.
За її словами, наразі у Чорному морі шторм. Але ракетоносії можуть зробити пуск і за такої погоди.
Гуменюк закликає не нехтувати сигналами повітряної тривоги. «Цілком ймовірно, що початок тижня може бути ознаменований такою атакою», — зазначила речниця.
Напередодні президент Володимир Зеленський попередив, що російські окупанти готують нові удари по території України. А мер Києва Віталій Кличко закликав зробити запаси води та продуктів, які не псуються без світла.
Масовані обстріли
Окупанти здійснили вже 7 масштабних ракетних атак по енергетичній інфраструктурі: 10, 11, 17 та 31 жовтня, а також 11, 15 та 23 листопада. Удень 23 листопада протиповітряна оборона збила 5 ударних дронів та 51 із приблизно 70 ракет.
Тоді окупанти влучили по 16 об’єктах критичної інфраструктури, внаслідок цього у країні почали вводити екстрені вимкнення світла.
По всій Україні розгортають «пункти незламності», де можна погрітися, зарядити гаджети тощо.
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Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, пише Громадське.
«Найперше спостереження це те, що у Чорному морі з'явився за тривалий час — декілька діб не було — ракетоносій на бойовому чергуванні. Це надводний ракетоносій, несе вісім ракет типу "Калібр" на борту. Це говорить про те, що підготовка йшла, і в пунктах базування також є ракетоносії, які споряджені й можуть бути долучені до служби протягом кількох годин», — сказала Гуменюк.
За її словами, наразі у Чорному морі шторм. Але ракетоносії можуть зробити пуск і за такої погоди.
Гуменюк закликає не нехтувати сигналами повітряної тривоги. «Цілком ймовірно, що початок тижня може бути ознаменований такою атакою», — зазначила речниця.
Напередодні президент Володимир Зеленський попередив, що російські окупанти готують нові удари по території України. А мер Києва Віталій Кличко закликав зробити запаси води та продуктів, які не псуються без світла.
Масовані обстріли
Окупанти здійснили вже 7 масштабних ракетних атак по енергетичній інфраструктурі: 10, 11, 17 та 31 жовтня, а також 11, 15 та 23 листопада. Удень 23 листопада протиповітряна оборона збила 5 ударних дронів та 51 із приблизно 70 ракет.
Тоді окупанти влучили по 16 об’єктах критичної інфраструктури, внаслідок цього у країні почали вводити екстрені вимкнення світла.
По всій Україні розгортають «пункти незламності», де можна погрітися, зарядити гаджети тощо.
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