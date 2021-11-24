У Луцьку на Відродження встановлять 39 камер спостереження

У Луцьку розпочинають будівництво нового сегменту комплексної системи відеоспостереження «Безпечне місто» на проспекті Відродження та прилеглих до нього вулицях. Адже саме через цей проспект проходить одна з основних транспортних автомагістралей міста.Про це повідомили в департаменті муніципальної варти Луцькради.Проєкт буде реалізовано вже цьогоріч. Під відеонагляд візьмуть дорожнє покриття, пішохідні переходи, тротуари, лікарні та заклади освіти.«Встановлення відеокамер на проспекті Відродження забезпечить моніторинг ситуацій для оперативного реагування на аварії та ситуації, які можуть зашкодити життю та здоров’ю громадян; підвищення ефективності розкриття злочинів, пов’язаних із використанням автотранспорту; отримання реальної інформації про дорожньо-транспортні події; оперативне відстеження маршруту руху транспортних засобів», – зазначають муніципали.У департаменті додають: аби посилити безпеку громадян, запобігти порушенням громадського порядку, організувати контроль за безпекою дорожнього руху, заплановано встановити 39 камер відеоспостереження, три з яких – на розпізнавання державних номерних знаків транспортних засобів.