На Волині горіли житловий будинок та гараж. ФОТО
Сьогодні, 13:30
За минулу добу волинські рятувальники ліквідували дві пожежі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
О 07:20 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Ломоносова в смт Заболоття Ковельського району. Рятувальники 14-ї ДПРЧ смт Ратне та працівники місцевих пожежних команд с. Заболоття та с. Тур виявили о 08:48 ліквідували пожежа, що виникла в приміщенні кухні. Ймовірна причина загорання - коротке замикання електромережі.
О 21:12 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про загоряння гаражу з газоблоку та дерев’яної прибудови на вулиці Незалежності в с. Селісок Камінь-Каширського району. На виклик направлено відділення 12-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Любешів та працівників МПО с. Судче. О 22:25 пожежу ліквідували.
За попередніми даними, ймовірна причина загоряння – коротке замикання електромережі.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
О 07:20 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Ломоносова в смт Заболоття Ковельського району. Рятувальники 14-ї ДПРЧ смт Ратне та працівники місцевих пожежних команд с. Заболоття та с. Тур виявили о 08:48 ліквідували пожежа, що виникла в приміщенні кухні. Ймовірна причина загорання - коротке замикання електромережі.
О 21:12 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про загоряння гаражу з газоблоку та дерев’яної прибудови на вулиці Незалежності в с. Селісок Камінь-Каширського району. На виклик направлено відділення 12-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Любешів та працівників МПО с. Судче. О 22:25 пожежу ліквідували.
За попередніми даними, ймовірна причина загоряння – коротке замикання електромережі.
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