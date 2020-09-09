На Волині реорганізують Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю

На Волині реорганізують Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю
З 1 січня 2023 року Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю "Пролісок" реорганізують шляхом перетворення у Державне некомерційне підприємство "Центр комплексної реабілітації".

Про це розповіла Суспільному директорка Віта Сакуляк.

Це єдиний в області заклад, де реабілітують дітей з інвалідністю.
На Волині реорганізують Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю

Суспільне поспілкувалось з батьками дітей, які отримують реабілітацію у "Проліску", з керівництвом закладу та працівниками, які очікують скорочення.

Як коментують ситуацію батьки дітей з інвалідністю

Лучанки Оксана Герасимюк та Світлана Романчук тричі на тиждень привозять у Центр синів на групові та індивідуальні заняття з розвитку. Жінки стурбовані тим, що після реорганізації скоротяться години відвідування та кількість занять.
На Волині реорганізують Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю

Оксана Герасимлюк каже, що її семирічний син Микола щодня хоче їхати в центр реабілітації, бо тут багато чого досяг у розвитку. У "Проліску" є масажі, парафінотерапія, розвивальні заняття, якщо дитина залишиться вдома, то не буде шансу розвиватися, – говорить жінка.
На Волині реорганізують Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю

"Тут (в "Проліску" – ред.) планують розширяти центр, залишивши на посаді психологів, дефектологів, логопедів, і можливо буде корекційний один педагог, а ми, батьки, дуже стурбовані, що в нас забирають єдине, це відвідування цього центру", – каже Світлана Романчук. З її слів, діти з інвалідністю потребують постійного спілкування з однолітками, занять та конкретної соціалізації.

Що буде з працівниками "Проліску"

У Центрі комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю працюють 84 людини, – розповіла вчителька-реабілітологиня Вікторія Доскоч.

"Якийсь розгублений настрій. Бо люди не знають, що чекати. Ніби є якась надія, а раптом реорганізується і буде краще і нас візьмуть назад. Але більшість націлені на те, що треба шукати роботу", – говорить жінка.

Що каже керівництво закладу

Станом на 25 листопада нормативні документи реорганізованого Центру не затверджені Міністерством соціальної політики. Невідомі штатний розпис та розклад роботи. Зі слів директорки закладу Віти Сакуляк, реорганізація не вплине на кількість та якість послуг.

"Всі ті послуги, які діти з інвалідністю отримували: психолого-педагогічного характеру, медичні, реабілітаційні, фізичні – вони будуть збережені. Такого, що зникне пакет чи частина послуг – цього не буде", – говорить Віта Сакуляк.


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Теги: Волинь, реабілітація, діти, Пролісок
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