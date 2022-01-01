Обшуки в УПЦ МП: СБУ знайшла у Почаївській семінарії пропагандистські матеріали, що заперечують існування України

Обшуки в УПЦ МП: СБУ знайшла у Почаївській семінарії пропагандистські матеріали, що заперечують існування України
Співробітники СБУ та Нацполіції знайшли велику кількість антиукраїнських матеріалів під час безпекових заходів на території Почаївської духовної семінарії та Івано-Франківської єпархії УПЦ (МП).

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Зокрема, СБУ виявила літературу, в якій заперечується існування українського народу, його мови, а також саме право України на державність, і, навпаки, наголошується, що це нібито штучно створена держава.

Також Служба безпеки знайшла брошури та книжки ксенофобського і ненависницького змісту з образливими вигадками про інші національності та релігії.

Більшість літератури – авторства російських діячів за видавництва російських друкарень.

Крім того, СБУ вивчає походження зразків символіки «великого войска Донского», яку виявили в одному з підсобних приміщень Івано-Франківської єпархії УПЦ (МП). Зокрема, йдеться про шеврони цього незаконного збройного формування, яке у 2014 році допомогло рашистам окупувати частину Донецької та Луганської областей.
Обшуки в УПЦ МП: СБУ знайшла у Почаївській семінарії пропагандистські матеріали, що заперечують існування України

Усі ці речові докази є підставою для відкриття двох кримінальних проваджень за 161 статтею Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). Наразі всі вони направлені на відповідні незалежні експертизи.
Обшуки в УПЦ МП: СБУ знайшла у Почаївській семінарії пропагандистські матеріали, що заперечують існування України

За результатами цих досліджень будуть вживатися подальші процесуальні дії.

Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.
Обшуки в УПЦ МП: СБУ знайшла у Почаївській семінарії пропагандистські матеріали, що заперечують існування України

Нагадаємо, що СБУ відкрила кримінальне провадження щодо прославляння «русского мира» у Києво-Печерській Лаврі.

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Теги: Росія, Україна, війна
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