Інформація про те, що Білорусь нібито готує наступ, поширюється спеціально і вигідна Росії, – розвідка

Андрій Юсов пояснив, чи небезпечний Олександр Лукашенко для України. Інформація про те, що Білорусь нібито готує наступ, поширюється спеціально.



Про це



В ефірі FREEДОМ Андрій Юсов зазначив, що такі фейки вигідні для Росії. Так країна-агресор намагається налякати українців.



“Інформаційно-психологічні спеціальні операції дуже часто переслідують одночасно кілька цілей. І в даному випадку ми бачимо різні цілі, тобто з одного боку посіяти паніку серед населення, серед українців, в тому числі жителів прикордонних районів і областей. І дезорієнтувати українські сили оборони, розосередити сили, перекинути сили з інших напрямків. Ну і також об'єктом і цілями цієї спеціальної психологічної операції інформаційної є сама білорусь і білоруси, тобто нагнітання. Зробити так, щоб заіскрило, і все-таки втягнути саму Білорусь в повномасштабну війну, чого до цього моменту не було”, – розповів Андрій Юсов.



Він зазначив, що зараз дуже важливо розуміти, які цілі перед собою ставить ворог. Не можна піддаватися на подібного роду провокації.



“Ми не говоримо про те, що від режиму Лукашенка немає загрози. Вона є, і Лукашенко допомагає Путіну і зброєю, і боєприпасами, і бронетехнікою. Він надає свій повітряний простір для ударів по Україні, але говорити про те, що в найближчому часі відбудеться повномасштабне вторгнення і втягування білорусі вже в наземну операцію, сьогодні ми не можемо”, – додав представник воєнної розвідки України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Українипояснив, чи небезпечний Олександр Лукашенко для України. Інформація про те, що Білорусь нібито готує наступ, поширюється спеціально.Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.В ефірі FREEДОМ Андрій Юсов зазначив, що такі фейки вигідні для Росії. Так країна-агресор намагається налякати українців.“Інформаційно-психологічні спеціальні операції дуже часто переслідують одночасно кілька цілей. І в даному випадку ми бачимо різні цілі, тобто з одного боку посіяти паніку серед населення, серед українців, в тому числі жителів прикордонних районів і областей. І дезорієнтувати українські сили оборони, розосередити сили, перекинути сили з інших напрямків. Ну і також об'єктом і цілями цієї спеціальної психологічної операції інформаційної є сама білорусь і білоруси, тобто нагнітання. Зробити так, щоб заіскрило, і все-таки втягнути саму Білорусь в повномасштабну війну, чого до цього моменту не було”, – розповів Андрій Юсов.Він зазначив, що зараз дуже важливо розуміти, які цілі перед собою ставить ворог. Не можна піддаватися на подібного роду провокації.“Ми не говоримо про те, що від режиму Лукашенка немає загрози. Вона є, і Лукашенко допомагає Путіну і зброєю, і боєприпасами, і бронетехнікою. Він надає свій повітряний простір для ударів по Україні, але говорити про те, що в найближчому часі відбудеться повномасштабне вторгнення і втягування білорусі вже в наземну операцію, сьогодні ми не можемо”, – додав представник воєнної розвідки України.

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