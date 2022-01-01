Інформація про те, що Білорусь нібито готує наступ, поширюється спеціально і вигідна Росії, – розвідка

Інформація про те, що Білорусь нібито готує наступ, поширюється спеціально і вигідна Росії, – розвідка
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов пояснив, чи небезпечний Олександр Лукашенко для України. Інформація про те, що Білорусь нібито готує наступ, поширюється спеціально.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

В ефірі FREEДОМ Андрій Юсов зазначив, що такі фейки вигідні для Росії. Так країна-агресор намагається налякати українців.

“Інформаційно-психологічні спеціальні операції дуже часто переслідують одночасно кілька цілей. І в даному випадку ми бачимо різні цілі, тобто з одного боку посіяти паніку серед населення, серед українців, в тому числі жителів прикордонних районів і областей. І дезорієнтувати українські сили оборони, розосередити сили, перекинути сили з інших напрямків. Ну і також об'єктом і цілями цієї спеціальної психологічної операції інформаційної є сама білорусь і білоруси, тобто нагнітання. Зробити так, щоб заіскрило, і все-таки втягнути саму Білорусь в повномасштабну війну, чого до цього моменту не було”, – розповів Андрій Юсов.

Він зазначив, що зараз дуже важливо розуміти, які цілі перед собою ставить ворог. Не можна піддаватися на подібного роду провокації.

“Ми не говоримо про те, що від режиму Лукашенка немає загрози. Вона є, і Лукашенко допомагає Путіну і зброєю, і боєприпасами, і бронетехнікою. Він надає свій повітряний простір для ударів по Україні, але говорити про те, що в найближчому часі відбудеться повномасштабне вторгнення і втягування білорусі вже в наземну операцію, сьогодні ми не можемо”, – додав представник воєнної розвідки України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Відстоюємо своє». Історії волинських телевізійників, які служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Інформація про те, що Білорусь нібито готує наступ, поширюється спеціально і вигідна Росії, – розвідка
Сьогодні, 14:45
Обшуки в УПЦ МП: СБУ знайшла у Почаївській семінарії пропагандистські матеріали, що заперечують існування України
Сьогодні, 14:22
На Волині реорганізують Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю
Сьогодні, 14:15
Волонтер луцького фонду потрапив в аварію у Польщі
Сьогодні, 13:57
На Волині горіли житловий будинок та гараж. ФОТО
Сьогодні, 13:30
Схожі новини
Обшуки в УПЦ МП: СБУ знайшла у Почаївській семінарії пропагандистські матеріали, що заперечують існування України Обшуки в УПЦ МП: СБУ знайшла у Почаївській семінарії пропагандистські матеріали, що заперечують існування України
Сьогодні, 14:22
У Чорне море вперше за декілька діб вийшли російські ракетоносії, – «Південь» У Чорне море вперше за декілька діб вийшли російські ракетоносії, – «Південь»
Сьогодні, 12:05
Біля Бахмута на Донеччині загинув Герой з Луцька Іван Газюк Біля Бахмута на Донеччині загинув Герой з Луцька Іван Газюк
Сьогодні, 11:59
Росія планує перекинути з Білорусі окремі підрозділи в Україну. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ Росія планує перекинути з Білорусі окремі підрозділи в Україну. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Інформація про те, що Білорусь нібито готує наступ, поширюється спеціально і вигідна Росії, – розвідка
Сьогодні, 14:45
 0
Обшуки в УПЦ МП: СБУ знайшла у Почаївській семінарії пропагандистські матеріали, що заперечують існування України
Сьогодні, 14:22
 0
На Волині реорганізують Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю
Сьогодні, 14:15
 0
Волонтер луцького фонду потрапив в аварію у Польщі
Сьогодні, 13:57
 0
На Волині горіли житловий будинок та гараж. ФОТО
Сьогодні, 13:30
 0
Медіа
відео
1/8