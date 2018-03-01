Прокурора, якого п’яним спіймали за кермом на Волині, остаточно звільнили з органів прокуратури

У вересні 2022 року у Нововолинську п’яним за кермом затримали прокурора Володимир-Волинської прокуратури. Нетверезий прокурор намагався втекти, тож поліцейські тоді влаштували погоню.Як повідомили у коментаріу пресслужбі прокуратури Волині, Миколу Троцюка звільнили із займаної посади. Рішення оскарженню вже не підлягає.Утім судова тяганина у цій справі була тривалою. Микола Троцюк спробував поновитися на посаді та стягнути середній заробіток за час вимушеного прогулу. Спочатку йому це навіть вдалося. Проте органи прокуратури продовжували відстоювати його звільнення у судах.Зрештою, у листопаді 2022 року Верховний Суд прийняв рішення, яке передбачає звільнення Троцюка з органів прокуратури, а рішення суду цієї інстанції – остаточне.