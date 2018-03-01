Прокурора, якого п’яним спіймали за кермом на Волині, остаточно звільнили з органів прокуратури
Сьогодні, 15:25
У вересні 2022 року у Нововолинську п’яним за кермом затримали прокурора Володимир-Волинської прокуратури Миколу Троцюка. Нетверезий прокурор намагався втекти, тож поліцейські тоді влаштували погоню.
Як повідомили у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost у пресслужбі прокуратури Волині, Миколу Троцюка звільнили із займаної посади. Рішення оскарженню вже не підлягає.
Утім судова тяганина у цій справі була тривалою. Микола Троцюк спробував поновитися на посаді та стягнути середній заробіток за час вимушеного прогулу. Спочатку йому це навіть вдалося. Проте органи прокуратури продовжували відстоювати його звільнення у судах.
Зрештою, у листопаді 2022 року Верховний Суд прийняв рішення, яке передбачає звільнення Троцюка з органів прокуратури, а рішення суду цієї інстанції – остаточне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як повідомили у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost у пресслужбі прокуратури Волині, Миколу Троцюка звільнили із займаної посади. Рішення оскарженню вже не підлягає.
Утім судова тяганина у цій справі була тривалою. Микола Троцюк спробував поновитися на посаді та стягнути середній заробіток за час вимушеного прогулу. Спочатку йому це навіть вдалося. Проте органи прокуратури продовжували відстоювати його звільнення у судах.
Зрештою, у листопаді 2022 року Верховний Суд прийняв рішення, яке передбачає звільнення Троцюка з органів прокуратури, а рішення суду цієї інстанції – остаточне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині розшукують двох злочинців. ФОТО
Сьогодні, 15:49
Відсьогодні українцям треба бути готовими до чергового масованого ракетного удару РФ, – Денисенко
Сьогодні, 15:37
Прокурора, якого п’яним спіймали за кермом на Волині, остаточно звільнили з органів прокуратури
Сьогодні, 15:25
Інформація про те, що Білорусь нібито готує наступ, поширюється спеціально і вигідна Росії, – розвідка
Сьогодні, 14:45
Медіа