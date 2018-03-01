Прокурора, якого п’яним спіймали за кермом на Волині, остаточно звільнили з органів прокуратури

Прокурора, якого п’яним спіймали за кермом на Волині, остаточно звільнили з органів прокуратури
У вересні 2022 року у Нововолинську п’яним за кермом затримали прокурора Володимир-Волинської прокуратури Миколу Троцюка. Нетверезий прокурор намагався втекти, тож поліцейські тоді влаштували погоню.

Як повідомили у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost у пресслужбі прокуратури Волині, Миколу Троцюка звільнили із займаної посади. Рішення оскарженню вже не підлягає.

Утім судова тяганина у цій справі була тривалою. Микола Троцюк спробував поновитися на посаді та стягнути середній заробіток за час вимушеного прогулу. Спочатку йому це навіть вдалося. Проте органи прокуратури продовжували відстоювати його звільнення у судах.

Зрештою, у листопаді 2022 року Верховний Суд прийняв рішення, яке передбачає звільнення Троцюка з органів прокуратури, а рішення суду цієї інстанції – остаточне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Микола Троцюк, прокурор, поновлення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Відстоюємо своє». Історії волинських телевізійників, які служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині розшукують двох злочинців. ФОТО
Сьогодні, 15:49
Відсьогодні українцям треба бути готовими до чергового масованого ракетного удару РФ, – Денисенко
Сьогодні, 15:37
Прокурора, якого п’яним спіймали за кермом на Волині, остаточно звільнили з органів прокуратури
Сьогодні, 15:25
Тріо бандуристок з Луцька гастролювали закордоном та збирали гроші для ЗСУ
Сьогодні, 15:14
Інформація про те, що Білорусь нібито готує наступ, поширюється спеціально і вигідна Росії, – розвідка
Сьогодні, 14:45
Схожі новини
Звільнений з посади прокурор Волині через суд поновився на роботу Звільнений з посади прокурор Волині через суд поновився на роботу
01 березень, 2018, 11:48
Звільнений волинський прокурор поновлюється через суд. ВІДЕО Звільнений волинський прокурор поновлюється через суд. ВІДЕО
11 жовтень, 2016, 11:57
Як волинянам доведеться відповідати за незаконно зрубані ялинки і нелегальний продаж Як волинянам доведеться відповідати за незаконно зрубані ялинки і нелегальний продаж
20 грудень, 2021, 08:35
На Волині судять патрульного, який зупинив у Нововолинську п’яного прокурора за кермом На Волині судять патрульного, який зупинив у Нововолинську п’яного прокурора за кермом
19 жовтень, 2021, 10:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Львівські хірурги видалили однорічному хлопчику з Волині пухлину, вагою 2,6 кг
Сьогодні, 16:20
 0
На Волині 22-річний хлопець зґвалтував 80-річну жінку: як його покарали
Сьогодні, 16:12
 0
На Волині вилучили алкоголю і цигарок майже на 2 мільйони гривень. ФОТО
Сьогодні, 16:00
 0
На Волині розшукують двох злочинців. ФОТО
Сьогодні, 15:49
 0
Відсьогодні українцям треба бути готовими до чергового масованого ракетного удару РФ, – Денисенко
Сьогодні, 15:37
 0
Медіа
відео
1/8