На Волині розшукують двох злочинців. ФОТО
Сьогодні, 15:49
Волинська поліція розшукує засуджених громадян, які ухиляються від покарання за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники Луцького районного управління поліції встановлюють місцезнаходження 26 річного Калуша Тараса Юрійовича, лучанина, який засуджений за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.309 Кримінального кодексу України та ухиляється від відбування покарання.
Прикмети: на вигляд 25 років, зріст 170-175 см, худорлявої тілобудови, русяве волосся, очі карого кольору.
Також розшукується Власюк Ігор Сергійович, 11 липня 1984 року народження, лучанин. Чоловік засуджений до семи років позбавлення волі за скоєння злочину передбаченого ч. 1 ст.307, ч.2 ст.307 КК України та ухиляється від відбування покарання.
Прикмети: на вигляд 38 років, зріст 170-175 см, середньої тілобудови, волосся світле, коротке, коротке.
"Звертаємося до громадян, які володіють інформацією про місцезнаходження розшукуваних громадян, повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0665403692, 0502328242 або 102. Конфіденційність гарантована", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники Луцького районного управління поліції встановлюють місцезнаходження 26 річного Калуша Тараса Юрійовича, лучанина, який засуджений за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.309 Кримінального кодексу України та ухиляється від відбування покарання.
Прикмети: на вигляд 25 років, зріст 170-175 см, худорлявої тілобудови, русяве волосся, очі карого кольору.
Також розшукується Власюк Ігор Сергійович, 11 липня 1984 року народження, лучанин. Чоловік засуджений до семи років позбавлення волі за скоєння злочину передбаченого ч. 1 ст.307, ч.2 ст.307 КК України та ухиляється від відбування покарання.
Прикмети: на вигляд 38 років, зріст 170-175 см, середньої тілобудови, волосся світле, коротке, коротке.
"Звертаємося до громадян, які володіють інформацією про місцезнаходження розшукуваних громадян, повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0665403692, 0502328242 або 102. Конфіденційність гарантована", - йдеться у повідомленні.
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