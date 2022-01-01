На Волині 22-річний хлопець зґвалтував 80-річну жінку: як його покарали





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



У пресслужбі обласної прокуратури підтвердили таке обвинувачення й додали, що суд призначив винному покарання – 4 роки позбавлення волі.



Відомо, що зґвалтування сталося улітку цього року. Раніше молодик вже вчиняв грабіж та незакінчений замах на зґвалтування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ратнівський районний суд днями визнав винним хлопця, який зайшов у будинок до 80-річної жінки та зґвалтував її.Про цестало відомо з власних джерел.У пресслужбі обласної прокуратури підтвердили таке обвинувачення й додали, що суд призначив винному покарання – 4 роки позбавлення волі.Відомо, що зґвалтування сталося улітку цього року. Раніше молодик вже вчиняв грабіж та незакінчений замах на зґвалтування.

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