На Волині 22-річний хлопець зґвалтував 80-річну жінку: як його покарали
Сьогодні, 16:12
Ратнівський районний суд днями визнав винним хлопця, який зайшов у будинок до 80-річної жінки та зґвалтував її.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
У пресслужбі обласної прокуратури підтвердили таке обвинувачення й додали, що суд призначив винному покарання – 4 роки позбавлення волі.
Відомо, що зґвалтування сталося улітку цього року. Раніше молодик вже вчиняв грабіж та незакінчений замах на зґвалтування.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
У пресслужбі обласної прокуратури підтвердили таке обвинувачення й додали, що суд призначив винному покарання – 4 роки позбавлення волі.
Відомо, що зґвалтування сталося улітку цього року. Раніше молодик вже вчиняв грабіж та незакінчений замах на зґвалтування.
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