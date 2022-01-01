На Волині 22-річний хлопець зґвалтував 80-річну жінку: як його покарали

На Волині 22-річний хлопець зґвалтував 80-річну жінку: як його покарали
Ратнівський районний суд днями визнав винним хлопця, який зайшов у будинок до 80-річної жінки та зґвалтував її.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

У пресслужбі обласної прокуратури підтвердили таке обвинувачення й додали, що суд призначив винному покарання – 4 роки позбавлення волі.

Відомо, що зґвалтування сталося улітку цього року. Раніше молодик вже вчиняв грабіж та незакінчений замах на зґвалтування.

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Теги: Волинь, зґвалтування, суд
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