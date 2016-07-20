На Волині помер депутат міськради
Сьогодні, 16:38
Сьогодні, 28 листопада, у віці 61 рік, перестало битися серце депутата Камінь-Каширської міської ради Анатолія Петровича Яцика.
Про це повідомляє Камінь-Каширська міська об’єднана територіальна громада.
"Пішов із життя чоловік відкритого серця та доброї душі, який за час своєї трудової діяльності зробив чимало для процвітання і розвитку рідного краю", - йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі слова співчуття рідним з приводу передчасної смерті близької людини.
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Про це повідомляє Камінь-Каширська міська об’єднана територіальна громада.
"Пішов із життя чоловік відкритого серця та доброї душі, який за час своєї трудової діяльності зробив чимало для процвітання і розвитку рідного краю", - йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі слова співчуття рідним з приводу передчасної смерті близької людини.
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