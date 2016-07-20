На Волині помер депутат міськради

Анатолія Петровича Яцика.



Про це



"Пішов із життя чоловік відкритого серця та доброї душі, який за час своєї трудової діяльності зробив чимало для процвітання і розвитку рідного краю", - йдеться у повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі слова співчуття рідним з приводу передчасної смерті близької людини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 28 листопада, у віці 61 рік, перестало битися серце депутата Камінь-Каширської міської радиПро це повідомляє Камінь-Каширська міська об’єднана територіальна громада."Пішов із життя чоловік відкритого серця та доброї душі, який за час своєї трудової діяльності зробив чимало для процвітання і розвитку рідного краю", - йдеться у повідомленні.висловлює щирі слова співчуття рідним з приводу передчасної смерті близької людини.

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