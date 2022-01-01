Під Луцьком загорівся житловий будинок. ФОТО

28 листопада сталася пожежа в підсобному приміщення житлового двоповерхового житлового будинку у с.Піддбубці на вулиці Зеленій.Про це повідомили у ДСНС на Волині.За викликом до місця події прибула чергова варта у складі двох відділень 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Луцька. Вогнеборці оперативно провели бойове розгортання, включились в апарати на стисненому повітрі та зайшли в задимлений будинок. Для гасіння пожежі в приміщенні котельні рятувальники подали два водяних стволи і о 14:19 ліквідували пожежу.Постраждалих немає, рятування людей не проводилось.Причина пожежі встановлюється.