Під Луцьком загорівся житловий будинок. ФОТО

Під Луцьком загорівся житловий будинок. ФОТО
28 листопада сталася пожежа в підсобному приміщення житлового двоповерхового житлового будинку у с.Піддбубці на вулиці Зеленій.

Про це повідомили у ДСНС на Волині.

За викликом до місця події прибула чергова варта у складі двох відділень 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Луцька. Вогнеборці оперативно провели бойове розгортання, включились в апарати на стисненому повітрі та зайшли в задимлений будинок. Для гасіння пожежі в приміщенні котельні рятувальники подали два водяних стволи і о 14:19 ліквідували пожежу.

Постраждалих немає, рятування людей не проводилось.

Причина пожежі встановлюється.
Під Луцьком загорівся житловий будинок. ФОТО
Під Луцьком загорівся житловий будинок. ФОТО
Під Луцьком загорівся житловий будинок. ФОТО
Під Луцьком загорівся житловий будинок. ФОТО

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Теги: пожежа, житловий будинок, Піддубці
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