Під Луцьком загорівся житловий будинок. ФОТО
Сьогодні, 17:00
28 листопада сталася пожежа в підсобному приміщення житлового двоповерхового житлового будинку у с.Піддбубці на вулиці Зеленій.
Про це повідомили у ДСНС на Волині.
За викликом до місця події прибула чергова варта у складі двох відділень 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Луцька. Вогнеборці оперативно провели бойове розгортання, включились в апарати на стисненому повітрі та зайшли в задимлений будинок. Для гасіння пожежі в приміщенні котельні рятувальники подали два водяних стволи і о 14:19 ліквідували пожежу.
Постраждалих немає, рятування людей не проводилось.
Причина пожежі встановлюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у ДСНС на Волині.
За викликом до місця події прибула чергова варта у складі двох відділень 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Луцька. Вогнеборці оперативно провели бойове розгортання, включились в апарати на стисненому повітрі та зайшли в задимлений будинок. Для гасіння пожежі в приміщенні котельні рятувальники подали два водяних стволи і о 14:19 ліквідували пожежу.
Постраждалих немає, рятування людей не проводилось.
Причина пожежі встановлюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку відкрився ще один «пункт незламності»
Сьогодні, 17:39
Росія завдала по Україні понад 16 тисяч ракетних ударів, 97% цілей – по цивільних об'єктах
Сьогодні, 17:16
Під Луцьком загорівся житловий будинок. ФОТО
Сьогодні, 17:00
На Волині помер депутат міськради
Сьогодні, 16:38
Медіа