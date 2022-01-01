У Луцьку відкрився ще один «пункт незламності»
Сьогодні, 17:39
На території Луцької військової адміністрації відкрився ще один «пункт незламності».
Про це інформують на Луцькій РДА.
Голова Луцької військової адміністрації — Анатолій Костик розповів, що приміщення має все необхідне: генератор потужністю до 10кВт, подовжувачі, запаси харчування та води, санвузол, твердопаливний котел.
Охочі можуть підзарядити свої гаджети у будь-який час, оскільки «пункт незламності» буде працювати цілодобово.
Крім того є постійний доступ до джерела зв‘язку, так як на території адміністрації є «Starlink».
Де ще у Луцьку є такі місця:
- Театральний майдан, 1;
- проспект Соборності, 18 (біля РАЦСу);
- Церкві «Спасіння», Дубнівська, 1б;
- проспект Відродження (біля ліцею №23);
- бульвар Дружби Народів біля (ЖКП №2).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформують на Луцькій РДА.
Голова Луцької військової адміністрації — Анатолій Костик розповів, що приміщення має все необхідне: генератор потужністю до 10кВт, подовжувачі, запаси харчування та води, санвузол, твердопаливний котел.
Охочі можуть підзарядити свої гаджети у будь-який час, оскільки «пункт незламності» буде працювати цілодобово.
Крім того є постійний доступ до джерела зв‘язку, так як на території адміністрації є «Starlink».
Де ще у Луцьку є такі місця:
- Театральний майдан, 1;
- проспект Соборності, 18 (біля РАЦСу);
- Церкві «Спасіння», Дубнівська, 1б;
- проспект Відродження (біля ліцею №23);
- бульвар Дружби Народів біля (ЖКП №2).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку відкрився ще один «пункт незламності»
Сьогодні, 17:39
Росія завдала по Україні понад 16 тисяч ракетних ударів, 97% цілей – по цивільних об'єктах
Сьогодні, 17:16
Під Луцьком загорівся житловий будинок. ФОТО
Сьогодні, 17:00
На Волині помер депутат міськради
Сьогодні, 16:38
Медіа