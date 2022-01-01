У Луцьку відкрився ще один «пункт незламності»

У Луцьку відкрився ще один «пункт незламності»
На території Луцької військової адміністрації відкрився ще один «пункт незламності».

Про це інформують на Луцькій РДА.

Голова Луцької військової адміністрації — Анатолій Костик розповів, що приміщення має все необхідне: генератор потужністю до 10кВт, подовжувачі, запаси харчування та води, санвузол, твердопаливний котел.

Охочі можуть підзарядити свої гаджети у будь-який час, оскільки «пункт незламності» буде працювати цілодобово.

Крім того є постійний доступ до джерела зв‘язку, так як на території адміністрації є «Starlink».

Де ще у Луцьку є такі місця:

- Театральний майдан, 1;
- проспект Соборності, 18 (біля РАЦСу);
- Церкві «Спасіння», Дубнівська, 1б;
- проспект Відродження (біля ліцею №23);
- бульвар Дружби Народів біля (ЖКП №2).

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Теги: пункти незламності, Луцьк
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