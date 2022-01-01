У Луцьку відкрився ще один «пункт незламності»





Про це



Голова Луцької військової адміністрації — Анатолій Костик розповів, що приміщення має все необхідне: генератор потужністю до 10кВт, подовжувачі, запаси харчування та води, санвузол, твердопаливний котел.



Охочі можуть підзарядити свої гаджети у будь-який час, оскільки «пункт незламності» буде працювати цілодобово.



Крім того є постійний доступ до джерела зв‘язку, так як на території адміністрації є «Starlink».



Де ще у Луцьку є такі місця:



- Театральний майдан, 1;

- проспект Соборності, 18 (біля РАЦСу);

- Церкві «Спасіння», Дубнівська, 1б;

- проспект Відродження (біля ліцею №23);

- бульвар Дружби Народів біля (ЖКП №2).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території Луцької військової адміністрації відкрився ще один «пункт незламності».Про це інформують на Луцькій РДА.Голова Луцької військової адміністрації —розповів, що приміщення має все необхідне: генератор потужністю до 10кВт, подовжувачі, запаси харчування та води, санвузол, твердопаливний котел.Охочі можуть підзарядити свої гаджети у будь-який час, оскільки «пункт незламності» буде працювати цілодобово.Крім того є постійний доступ до джерела зв‘язку, так як на території адміністрації є «Starlink».Де ще у Луцьку є такі місця:- Театральний майдан, 1;- проспект Соборності, 18 (біля РАЦСу);- Церкві «Спасіння», Дубнівська, 1б;- проспект Відродження (біля ліцею №23);- бульвар Дружби Народів біля (ЖКП №2).

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