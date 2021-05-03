На Волині розпочав роботу ще один Дія.Центр

У Смідинській громаді розпочав роботу новий Дія.Центр. Це ще один приклад успішного використання субвенції з державного бюджету на розвиток мережі ЦНАП. Минулого року такий Центр відкрився у Шацькій громаді.Про це повідомили у Волинській ОВА.Відтепер й мешканці Смідинської громади отримуватимуть консультації та необхідні державні послуги у сучасному та безбар’єрному просторі.Новий Дія.Центр розміщений в центрі громади та надаватиме 210 видів адміністративних послуг.Просторе приміщення площею близько 200 кв.м. повністю обладнане для потреб осіб з інвалідністю та відвідувачів з дітьми, місцем для самообслуговування та зоною очікування і має консультативний пункт для бізнесу.«Незважаючи на складний час, ми продовжуємо працювати та розвивати Україну. Дякую усім, хто й надалі впроваджує цифрові послуги для якісного надання адмінпослуг населенню, зокрема Мінцифрі та цифровій трансформації Волині. Також дякую громаді та команді ЦНАП за незламність», – зазначив очільник області