Ялинкові рейди: які штрафи чекають волинян за незаконну заготівлю

На Волині посилюють заходи щодо запобігання незаконної заготівлі новорічних ялинок.Про це повідомляє Держекоінспекція Волині.Під час заходу спеціалісти Інспекції здійснюють комплексні перевірки з охорони, збереження та невиснажливого використання хвойних насаджень в передноворічний період.Відповідальність за порушення вимог законодавства під час заготівлі та реалізації новорічної ялинки передбачає:- ст. 64 КУпАП порушення встановленого порядку використання лісосічного фонду, заготівлі і вивезення деревини та заготівлі живиці – тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від 102 до 238 гривень, на посадових осіб – від 170 до 272 гривень;- ст 65 КУпАП незаконна порубка і пошкодження дерев або чагарників, перевезення зберігання незаконно зрубаних дерев або чагарників, знищення або пошкодження лісових культур сіянців або саджанців у лісових розсадниках і на плантаціях, а також молодняка природного походження і самосіву на площах, призначених під лісовиділення –тягнуть за собою накладення штрафу на громадян в розмірі від 510 до 1020 гривень, на посадових осіб – від 2550 до 5100 грн;- ч. ст.88-1 КУпАП порушення порядку придбання чи збуту новорічних ялинок без документів, що підтверджують законність їх придбання – тягне за собою накладення штрафу від 510 до 1700 гривень.Громадянам рекомендують вимагати від реалізаторів новорічних ялинок документи, що підтверджують законність їх набуття та не купувати новорічні ялинки невідомого походження без електронного маркування.