У МОЗ розповіли, як зробити інгаляцію за відсутності світла





«Усю країну облетіло фото дівчинки, яка робить інгаляцію на заправці через нестачу електроенергії після дій російських терористів. Зібрали кілька порад, як діяти, якщо лікар призначив вашій дитині інгаляції, а електрики вдома немає», -



Зокрема, у МОЗ рекомендують розглянути можливість придбання пристрою для інгаляцій (небулайзера) на батарейках та запасу батарейок або акумуляторів до нього.



Крім того, слід обговорити з лікарем застосування допоміжного пристрою для інгаляцій – спейсера. Такий пристрій не вимагає електрики, але важливо отримати чіткі рекомендації лікаря щодо дозування ліків.



Також слід визначити з лікарем план дій у критичному випадку, якщо немає доступу до небулайзера чи спейсера, а дитині стало зле.



«Подбайте, щоб у вас був перехідник з розетки на USB, а також із прикурювачем на USB. Таким чином, ви зможете хоча б на короткий час увімкнути небулайзер за наявності павербенка або зробити інгаляцію в авто», - радить МОЗ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У МОЗ оприлюднили поради, як діяти у тому випадку, якщо лікар призначив інгаляції, а електрика вдома відсутня.«Усю країну облетіло фото дівчинки, яка робить інгаляцію на заправці через нестачу електроенергії після дій російських терористів. Зібрали кілька порад, як діяти, якщо лікар призначив вашій дитині інгаляції, а електрики вдома немає», - йдеться у повідомленні відомства у Facebook.Зокрема, у МОЗ рекомендують розглянути можливість придбання пристрою для інгаляцій (небулайзера) на батарейках та запасу батарейок або акумуляторів до нього.Крім того, слід обговорити з лікарем застосування допоміжного пристрою для інгаляцій – спейсера. Такий пристрій не вимагає електрики, але важливо отримати чіткі рекомендації лікаря щодо дозування ліків.Також слід визначити з лікарем план дій у критичному випадку, якщо немає доступу до небулайзера чи спейсера, а дитині стало зле.«Подбайте, щоб у вас був перехідник з розетки на USB, а також із прикурювачем на USB. Таким чином, ви зможете хоча б на короткий час увімкнути небулайзер за наявності павербенка або зробити інгаляцію в авто», - радить МОЗ.

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