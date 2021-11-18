На війні з Росією загинув волинянин Володимир Губерук

На війні з Росією загинув волинянин Володимир Губерук
Захищаючи від агресії територіальну цілісність і суверенітет своєї держави загинув волинянин Володимир Губерук.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

"На жаль, знову маємо сумну звістку. Війна забрала життя нашого Захисника Володимира Губерука, 1976 року народження", - йдеться у дописі міського голови.

Інформація щодо прибуття тіла та прощання з Героєм буде згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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Теги: Волинь, Нововолинськ, смерть
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