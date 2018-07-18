На Волині спіймали водія, в крові якого було алкоголю у 17 разів більше норми

На Волині спіймали водія, в крові якого було алкоголю у 17 разів більше норми
За вихідні патрульні Волині склали 7 протоколів на водіїв, які керували автомобілями в стані алкогольного сп’яніння. Один водій став рекордсменом.

Про це повідомляють у патрульній поліції Волинської області.

Напередодні комендантської години, патрульні міста Ковель, виявили керманича, який керував транспортним засобом у стані сп’яніння. За кермом атомобіля марки Opel Zafira перебував 37-річний водій.

Поліцейські запропонували водієві пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння на місці події. Результат — 3, 33 проміле, що перевищує допустиму норму у 17 разів.

На порушника склали адміністративний матеріал за ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП.

На Волині за 10 місяців, трапилося 84 ДТП, через керування транспортними засобами у стані сп’яніння. В яких 2 особи загинуло, а 33 отримали травми.

Будьте свідомими, та не наражайте своє й чуже життя на небезпеку!

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Теги: поліція, Волинь, Ковель, алкоголь
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