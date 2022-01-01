Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 28 листопада





Про це



Вітер – східний, 5-10 м/с. Температура протягом доби – від 2° тепла

до 3° морозу



За даними Sinoptik, у Луцьку з ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Без опадів.



Температура повітря в обласному центрі підніметься від 0° до 1°.



Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам’ять апостола й євангеліста Матвія. У народі казали: “Якщо в день апостола Матвія віють буйні вітри, то бути завірюхам до Миколи Зимового (19 грудня)”. Холодний Матвій передвіщає сурову зиму. Цього дня може бути як відлига, так і справжня холоднеча. У минулі часи казали: “На Матвія земля пріє, на Матвія земля потіє”.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вівторок, 29 листопада, на Волині буде мінлива хмарність. Істотних опадів не очікують. На дорогах прогнозують ожеледицю.Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер – східний, 5-10 м/с. Температура протягом доби – від 2° тепладо 3° морозуЗа даними Sinoptik, у Луцьку з ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Без опадів.Температура повітря в обласному центрі підніметься від 0° до 1°.Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам’ять апостола й євангеліста Матвія. У народі казали: “Якщо в день апостола Матвія віють буйні вітри, то бути завірюхам до Миколи Зимового (19 грудня)”. Холодний Матвій передвіщає сурову зиму. Цього дня може бути як відлига, так і справжня холоднеча. У минулі часи казали: “На Матвія земля пріє, на Матвія земля потіє”.

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