Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 28 листопада

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 28 листопада
У вівторок, 29 листопада, на Волині буде мінлива хмарність. Істотних опадів не очікують. На дорогах прогнозують ожеледицю.

Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер – східний, 5-10 м/с. Температура протягом доби – від 2° тепла
до 3° морозу

За даними Sinoptik, у Луцьку з ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Температура повітря в обласному центрі підніметься від 0° до 1°.

Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам’ять апостола й євангеліста Матвія. У народі казали: “Якщо в день апостола Матвія віють буйні вітри, то бути завірюхам до Миколи Зимового (19 грудня)”. Холодний Матвій передвіщає сурову зиму. Цього дня може бути як відлига, так і справжня холоднеча. У минулі часи казали: “На Матвія земля пріє, на Матвія земля потіє”.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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