Кількість хворих на коронавірус за тиждень зменшилась на 41%
Сьогодні, 18:00
За тиждень, з 21 по 27 листопада, рівень захворюваності на коронавірусну інфекцію на Волині знизився на 41%.
Про це повідомили в обласному Центрі контролю та профілактики хвороб.
В Камінь-Каширському районі зафіксували один летальний випадок від ускладнень, викликаних COVID-19. Як зазначили епідеміологи, людина 83-х років мала супутні захворювання.
Хворобу за тиждень підтвердили у 83 волинян:
- Луцький район – 26 хворих;
- Володимирський район – 20 хворих;
- Камінь-Каширський район – 20 хворих;
- Ковельський район – 17 хворих.
15 волинян, а це 15% від усіх недужих за тиждень, медики ушпиталили. Ще 145 пацієнтів одужали від коронавірусної інфекції.
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Про це повідомили в обласному Центрі контролю та профілактики хвороб.
В Камінь-Каширському районі зафіксували один летальний випадок від ускладнень, викликаних COVID-19. Як зазначили епідеміологи, людина 83-х років мала супутні захворювання.
Хворобу за тиждень підтвердили у 83 волинян:
- Луцький район – 26 хворих;
- Володимирський район – 20 хворих;
- Камінь-Каширський район – 20 хворих;
- Ковельський район – 17 хворих.
15 волинян, а це 15% від усіх недужих за тиждень, медики ушпиталили. Ще 145 пацієнтів одужали від коронавірусної інфекції.
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