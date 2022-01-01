Кількість хворих на коронавірус за тиждень зменшилась на 41%





Про це



В Камінь-Каширському районі зафіксували один летальний випадок від ускладнень, викликаних COVID-19. Як зазначили епідеміологи, людина 83-х років мала супутні захворювання.



Хворобу за тиждень підтвердили у 83 волинян:



- Луцький район – 26 хворих;

- Володимирський район – 20 хворих;

- Камінь-Каширський район – 20 хворих;

- Ковельський район – 17 хворих.



15 волинян, а це 15% від усіх недужих за тиждень, медики ушпиталили. Ще 145 пацієнтів одужали від коронавірусної інфекції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За тиждень, з 21 по 27 листопада, рівень захворюваності на коронавірусну інфекцію на Волині знизився на 41%.Про це повідомили в обласному Центрі контролю та профілактики хвороб.В Камінь-Каширському районі зафіксували один летальний випадок від ускладнень, викликаних COVID-19. Як зазначили епідеміологи, людина 83-х років мала супутні захворювання.Хворобу за тиждень підтвердили у 83 волинян:- Луцький район – 26 хворих;- Володимирський район – 20 хворих;- Камінь-Каширський район – 20 хворих;- Ковельський район – 17 хворих.15 волинян, а це 15% від усіх недужих за тиждень, медики ушпиталили. Ще 145 пацієнтів одужали від коронавірусної інфекції.

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