Росія завдала по Україні понад 16 тисяч ракетних ударів, 97% цілей – по цивільних об'єктах
Сьогодні, 17:16
За дев'ять місяців повномасштабної війни Росія завдала понад 16 тисяч ракетних ударів по Україні.
Про це повідомляє міністр оборони Олексій Резніков, пише Громадське.
За його словами, 97% цілей були цивільними об'єктами. Так, приблизно 12 300 ударів окупанти завдали по приміських зонах і селах, 1 900 — по будинках, понад 500 — по військових об'єктах.
Крім того, приблизно 220 російських ударів припали на об'єкти енергетичної інфраструктури, а 250 — на об'єкти транспортної інфраструктури.
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Про це повідомляє міністр оборони Олексій Резніков, пише Громадське.
За його словами, 97% цілей були цивільними об'єктами. Так, приблизно 12 300 ударів окупанти завдали по приміських зонах і селах, 1 900 — по будинках, понад 500 — по військових об'єктах.
Крім того, приблизно 220 російських ударів припали на об'єкти енергетичної інфраструктури, а 250 — на об'єкти транспортної інфраструктури.
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