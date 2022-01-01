Росія завдала по Україні понад 16 тисяч ракетних ударів, 97% цілей – по цивільних об'єктах





Про це повідомляє міністр оборони Олексій Резніков, пише



За його словами, 97% цілей були цивільними об'єктами. Так, приблизно 12 300 ударів окупанти завдали по приміських зонах і селах, 1 900 — по будинках, понад 500 — по військових об'єктах.



Крім того, приблизно 220 російських ударів припали на об'єкти енергетичної інфраструктури, а 250 — на об'єкти транспортної інфраструктури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За дев'ять місяців повномасштабної війни Росія завдала понад 16 тисяч ракетних ударів по Україні.Про це повідомляє міністр оборони, пише Громадське За його словами, 97% цілей були цивільними об'єктами. Так, приблизно 12 300 ударів окупанти завдали по приміських зонах і селах, 1 900 — по будинках, понад 500 — по військових об'єктах.Крім того, приблизно 220 російських ударів припали на об'єкти енергетичної інфраструктури, а 250 — на об'єкти транспортної інфраструктури.

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