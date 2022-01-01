Росія завдала по Україні понад 16 тисяч ракетних ударів, 97% цілей – по цивільних об'єктах

Росія завдала по Україні понад 16 тисяч ракетних ударів, 97% цілей – по цивільних об'єктах
За дев'ять місяців повномасштабної війни Росія завдала понад 16 тисяч ракетних ударів по Україні.

Про це повідомляє міністр оборони Олексій Резніков, пише Громадське.

За його словами, 97% цілей були цивільними об'єктами. Так, приблизно 12 300 ударів окупанти завдали по приміських зонах і селах, 1 900 — по будинках, понад 500 — по військових об'єктах.
Росія завдала по Україні понад 16 тисяч ракетних ударів, 97% цілей – по цивільних об'єктах

Крім того, приблизно 220 російських ударів припали на об'єкти енергетичної інфраструктури, а 250 — на об'єкти транспортної інфраструктури.

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Теги: Росія, Україна, війна
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