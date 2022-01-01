Львівські хірурги видалили однорічному хлопчику з Волині пухлину, вагою 2,6 кг





Сама дитина перед операцією важила 12 кг, пише



«Складність втручання полягала у тому, що нам потрібно було видалити пухлину, яка становила понад 20% маси тіла пацієнта. Пухлина виповнювала весь живіт. Одномоментна втрата цієї маси, великої кількості крові та рідини, яка циркулює в утворі – становила загрозу життю Данилка під час нефректомії. Проте малюк переніс операцію дуже добре, без ускладнень», – повідомив завідувач хірургічного відділення Центру Богдан Романишин.



Зараз маленький пацієнт перебуває під опікою онкологів Клініки дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку. У Данилка попереду ще тривале лікування, проте лікарі сподіваються, що найстрашніше уже позаду.



«Коли Данилкові виповнився рік, мене насторожило, що його живіт різко став дуже великий і дуже твердий. Ми звернулися до сімейного лікаря, який скерував нас в інфекційну лікарню. Там нам зробили УЗД, яке одразу показало пухлину нирки. Оперувати сина ми вирішили у Львові, бо чули про лікарню дуже хороші відгуки», – ділиться мати Данилка Наталія.



Дитячий онколог Христина Запоточна переконана, що планові медогляди і обстеження дають змогу виявити пухлини нирки на ранніх стадіях. У таких випадках часто вдається зберегти нирку і зменшити об'єм подальшої хіміотерапії. Тож лікарі радять батькам не нехтувати плановими обстеженнями, навіть якщо дитину на перший погляд нічого не турбує.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Хірурги Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру врятували однорічного малюка з Волині з нефробластомою. Йому видалили гігантську пухлину на нирці, вагою 2,6 кг.Сама дитина перед операцією важила 12 кг, пише Zaxid.net «Складність втручання полягала у тому, що нам потрібно було видалити пухлину, яка становила понад 20% маси тіла пацієнта. Пухлина виповнювала весь живіт. Одномоментна втрата цієї маси, великої кількості крові та рідини, яка циркулює в утворі – становила загрозу життю Данилка під час нефректомії. Проте малюк переніс операцію дуже добре, без ускладнень», – повідомив завідувач хірургічного відділення ЦентруЗараз маленький пацієнт перебуває під опікою онкологів Клініки дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку. У Данилка попереду ще тривале лікування, проте лікарі сподіваються, що найстрашніше уже позаду.«Коли Данилкові виповнився рік, мене насторожило, що його живіт різко став дуже великий і дуже твердий. Ми звернулися до сімейного лікаря, який скерував нас в інфекційну лікарню. Там нам зробили УЗД, яке одразу показало пухлину нирки. Оперувати сина ми вирішили у Львові, бо чули про лікарню дуже хороші відгуки», – ділиться матиДитячий онкологпереконана, що планові медогляди і обстеження дають змогу виявити пухлини нирки на ранніх стадіях. У таких випадках часто вдається зберегти нирку і зменшити об'єм подальшої хіміотерапії. Тож лікарі радять батькам не нехтувати плановими обстеженнями, навіть якщо дитину на перший погляд нічого не турбує.

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