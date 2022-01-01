Львівські хірурги видалили однорічному хлопчику з Волині пухлину, вагою 2,6 кг

Львівські хірурги видалили однорічному хлопчику з Волині пухлину, вагою 2,6 кг
Хірурги Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру врятували однорічного малюка з Волині з нефробластомою. Йому видалили гігантську пухлину на нирці, вагою 2,6 кг.

Сама дитина перед операцією важила 12 кг, пише Zaxid.net.

«Складність втручання полягала у тому, що нам потрібно було видалити пухлину, яка становила понад 20% маси тіла пацієнта. Пухлина виповнювала весь живіт. Одномоментна втрата цієї маси, великої кількості крові та рідини, яка циркулює в утворі – становила загрозу життю Данилка під час нефректомії. Проте малюк переніс операцію дуже добре, без ускладнень», – повідомив завідувач хірургічного відділення Центру Богдан Романишин.

Зараз маленький пацієнт перебуває під опікою онкологів Клініки дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку. У Данилка попереду ще тривале лікування, проте лікарі сподіваються, що найстрашніше уже позаду.

«Коли Данилкові виповнився рік, мене насторожило, що його живіт різко став дуже великий і дуже твердий. Ми звернулися до сімейного лікаря, який скерував нас в інфекційну лікарню. Там нам зробили УЗД, яке одразу показало пухлину нирки. Оперувати сина ми вирішили у Львові, бо чули про лікарню дуже хороші відгуки», – ділиться мати Данилка Наталія.

Дитячий онколог Христина Запоточна переконана, що планові медогляди і обстеження дають змогу виявити пухлини нирки на ранніх стадіях. У таких випадках часто вдається зберегти нирку і зменшити об'єм подальшої хіміотерапії. Тож лікарі радять батькам не нехтувати плановими обстеженнями, навіть якщо дитину на перший погляд нічого не турбує.

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Теги: Волинь, хлопчик, операція, Львів
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