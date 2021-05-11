На Волині вилучили алкоголю і цигарок майже на 2 мільйони гривень. ФОТО

На Волині вилучили алкоголю і цигарок майже на 2 мільйони гривень. ФОТО
На Волині вилучили контрафактний алкоголь та тютюнові вироби на суму близько 2 мільйони гривень у ході обшуків, проведених 23-25 листопада 2022 року у Луцьку та Луцькому районі.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.

Правоохоронці вилучили близько 3,4 тисячі літрів спирту та спиртових сумішей, майже 1,7 тисячі пачок цигарок, 75 тис грн коштів, отриманих від незаконної діяльності, та 2 автомобіля, які використовувались для транспортування фальсифікату.
На Волині вилучили алкоголю і цигарок майже на 2 мільйони гривень. ФОТО

Окрім того, в місцях, де здійснювалось виготовлення і розлив алкогольної продукції, вилучені етикетки, фурнітура, ароматизатори та інше обладнання для виробництва сурогату.
На Волині вилучили алкоголю і цигарок майже на 2 мільйони гривень. ФОТО

Усього під час обшуків вилучено контрафактних товарів на суму близько 2 мільйонів гривень.

Триває досудове розслідування.

Встановлюються особи усіх громадян, причетних до незаконної діяльності, яка виявлена за оперативного супроводу працівників Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції.

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Теги: спирт, алкоголь, контрафакт, цигарки, вилучили, Луцьк
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