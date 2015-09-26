Відсьогодні українцям треба бути готовими до чергового масованого ракетного удару РФ, – Денисенко





Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі єдиного телемарафону 28 листопада, пише



Українцям треба вже від сьогодні бути готовими до чергового масованого ракетного удару РФ, адже на підготовку таких атак росіянам зазвичай потрібно від семи до 14 днів.



"Для підготовки масованого ракетного удару їм (росіянам - ред.) потрібно в середньому від семи до 14 днів. Тому, в принципі, починаючи від сьогоднішнього дня, ми повинні бути готові, на жаль, до того, що в будь-який момент росіяни можуть розпочати масовану атаку", - зазначив він.



Денисенко наголосив, що не слід нехтувати правилами безпеки, а також потрібно тримати зарядженими повербанки і зробити запаси води.



Радник міністра внутрішніх справ розповів також, де нині найскладніша ситуація на фронті.



"Там відбуваються найтяжчі бої, росіяни просто встеляють своїми тілами цю землю, просто рухаються по своїх же трупах для того, щоб спробувати прорватися до Авдіївки і Бахмута. В принципі, там зараз найважчі бойові дії", - зазначив Денисенко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Радник міністра внутрішніх справ зазначив, що на підготовку ракетних атак росіянам зазвичай потрібно від тижня до двох.Про це повідомив радник міністра внутрішніх справв ефірі єдиного телемарафону 28 листопада, пише ТСН Українцям треба вже від сьогодні бути готовими до чергового масованого ракетного удару РФ, адже на підготовку таких атак росіянам зазвичай потрібно від семи до 14 днів."Для підготовки масованого ракетного удару їм (росіянам - ред.) потрібно в середньому від семи до 14 днів. Тому, в принципі, починаючи від сьогоднішнього дня, ми повинні бути готові, на жаль, до того, що в будь-який момент росіяни можуть розпочати масовану атаку", - зазначив він.Денисенко наголосив, що не слід нехтувати правилами безпеки, а також потрібно тримати зарядженими повербанки і зробити запаси води.Радник міністра внутрішніх справ розповів також, де нині найскладніша ситуація на фронті."Там відбуваються найтяжчі бої, росіяни просто встеляють своїми тілами цю землю, просто рухаються по своїх же трупах для того, щоб спробувати прорватися до Авдіївки і Бахмута. В принципі, там зараз найважчі бойові дії", - зазначив Денисенко.

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