Тріо бандуристок з Луцька гастролювали закордоном та збирали гроші для ЗСУ

Тріо бандуристок з Луцька гастролювали закордоном та збирали гроші для ЗСУ
Учасниці народного вокально-інструментального тріо "Лелія" повернулися із гастрольного турне "З Україною в серці".

Про це вони розповіли Суспільному.

Бандуристки Ольга Чуріна, Олена Богдан-Опейда, Леся Старенкова із культурно-мистецького центру "Красне"побували у Чехії і Польщі, де збирали гроші для Збройних сил України.

"Звичайно, не всі розуміли про що ми співаємо. Ми намагалися слухачу зрозуміти суть наших творів. У нас був відеоряд підготовлений до кожної пісні", – розповідає бандуристка Олена Богдан-Опейда.

У репертуарі тріо "Лелія" – народні, історичні пісні та твори на слова Тараса Шевченка. На завершення концертів бандуристки виконували пісню гурту "Еней" – "Біля тополі", як реквієм за загиблими захисниками і захисницями України, – говорить художня керівниця тріо Ольга Чуріна.
Тріо бандуристок з Луцька гастролювали закордоном та збирали гроші для ЗСУ

У Польщі бандуристки грали та співали на благодійному концерті. Його організували на підтримку українських військових.

"Задоволена тим, що ми привезли людям краплиночку країни, її історію. Я дуже хотіла, щоб люди знали, що зараз відбувається в Україні", – говорить бандуристка Леся Старенкова.
Тріо бандуристок з Луцька гастролювали закордоном та збирали гроші для ЗСУ

Під час заходу учасниці тріо "Лелія" зібрали понад 11 тисяч гривень. Гроші, планують передати на купівлю генератора та старлінка для двох хлопців-бандуристів, які навчалися у Луцькій музшколі імені Фридерика Шопена, а нині обоє на фронті, – каже Ольга Чуріна.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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