Волонтер луцького фонду потрапив в аварію у Польщі

Волонтер луцького фонду потрапив в аварію у Польщі
Волонтер Благодійного фонду "Доброта" Влад Масло потрапив у дорожньо-транспорту пригоду в Польщі, коли гнав в Україну автомобілі для наших Збройних сил.

Це трапилося 28 листопада, - пише «Insider Media».

За словами очевидців, автомобіль, за кермом якого перебував громадянин Польщі, виїхав на зустрічну смугу та врізався в авто волонтера. Сталося зіткнення.

Волонтера госпіталізували. Наразі відомо лише це.

Благодійний Фонд «Доброта» ввіз в Україну та передав військовим вже близько 200 автомобілів. Це і мікроавтобуси, джипи, кросовери. Те, чого найбільше потребують на передовій і максимально підходить для виконання бойових завдань.

Автівки з наліпками Благодійного фонду «Доброта» тепер можна зустріти практично в усіх гарячих точках, де ведуться бойові дії. Днями волонтери пригнали з-за кордону рекордну партію автівок.


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Теги: волонтер, Луцьк, Польща, ДТП
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