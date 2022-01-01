Волонтер луцького фонду потрапив в аварію у Польщі
Сьогодні, 13:57
Волонтер Благодійного фонду "Доброта" Влад Масло потрапив у дорожньо-транспорту пригоду в Польщі, коли гнав в Україну автомобілі для наших Збройних сил.
Це трапилося 28 листопада, - пише «Insider Media».
За словами очевидців, автомобіль, за кермом якого перебував громадянин Польщі, виїхав на зустрічну смугу та врізався в авто волонтера. Сталося зіткнення.
Волонтера госпіталізували. Наразі відомо лише це.
Благодійний Фонд «Доброта» ввіз в Україну та передав військовим вже близько 200 автомобілів. Це і мікроавтобуси, джипи, кросовери. Те, чого найбільше потребують на передовій і максимально підходить для виконання бойових завдань.
Автівки з наліпками Благодійного фонду «Доброта» тепер можна зустріти практично в усіх гарячих точках, де ведуться бойові дії. Днями волонтери пригнали з-за кордону рекордну партію автівок.
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Це трапилося 28 листопада, - пише «Insider Media».
За словами очевидців, автомобіль, за кермом якого перебував громадянин Польщі, виїхав на зустрічну смугу та врізався в авто волонтера. Сталося зіткнення.
Волонтера госпіталізували. Наразі відомо лише це.
Благодійний Фонд «Доброта» ввіз в Україну та передав військовим вже близько 200 автомобілів. Це і мікроавтобуси, джипи, кросовери. Те, чого найбільше потребують на передовій і максимально підходить для виконання бойових завдань.
Автівки з наліпками Благодійного фонду «Доброта» тепер можна зустріти практично в усіх гарячих точках, де ведуться бойові дії. Днями волонтери пригнали з-за кордону рекордну партію автівок.
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