Волонтер луцького фонду потрапив в аварію у Польщі

Влад Масло потрапив у дорожньо-транспорту пригоду в Польщі, коли гнав в Україну автомобілі для наших Збройних сил.



Це трапилося 28 листопада, - пише



За словами очевидців, автомобіль, за кермом якого перебував громадянин Польщі, виїхав на зустрічну смугу та врізався в авто волонтера. Сталося зіткнення.



Волонтера госпіталізували. Наразі відомо лише це.



Благодійний Фонд «Доброта» ввіз в Україну та передав військовим вже близько 200 автомобілів. Це і мікроавтобуси, джипи, кросовери. Те, чого найбільше потребують на передовій і максимально підходить для виконання бойових завдань.



Автівки з наліпками Благодійного фонду «Доброта» тепер можна зустріти практично в усіх гарячих точках, де ведуться бойові дії. Днями волонтери пригнали з-за кордону рекордну партію автівок.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волонтер Благодійного фонду "Доброта"потрапив у дорожньо-транспорту пригоду в Польщі, коли гнав в Україну автомобілі для наших Збройних сил.Це трапилося 28 листопада, - пише «Insider Media». За словами очевидців, автомобіль, за кермом якого перебував громадянин Польщі, виїхав на зустрічну смугу та врізався в авто волонтера. Сталося зіткнення.Волонтера госпіталізували. Наразі відомо лише це.Благодійний Фонд «Доброта» ввіз в Україну та передав військовим вже близько 200 автомобілів. Це і мікроавтобуси, джипи, кросовери. Те, чого найбільше потребують на передовій і максимально підходить для виконання бойових завдань.Автівки з наліпками Благодійного фонду «Доброта» тепер можна зустріти практично в усіх гарячих точках, де ведуться бойові дії. Днями волонтери пригнали з-за кордону рекордну партію автівок.

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