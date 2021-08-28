На Волині дерево впало на дорогу й перекрило рух транспорту
Сьогодні, 11:29
У Ковельському районі на проїжджу частину впало дерево – дорогу розчистили рятувальники.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці Головного управління ДСНС України у Волинській області.
Зранку у понеділок, 28 листопада, поблизу села Полапи на Ковельщині на проїжджу частину дороги впало дерево й частково перекрило рух автотранспорту.
За допомогою бензопили працівники 10-ї державної пожежно-рятувальної частини Любомля розпиляли дерево та прибрали його з проїжджої частини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на фейсбук-сторінці Головного управління ДСНС України у Волинській області.
Зранку у понеділок, 28 листопада, поблизу села Полапи на Ковельщині на проїжджу частину дороги впало дерево й частково перекрило рух автотранспорту.
За допомогою бензопили працівники 10-ї державної пожежно-рятувальної частини Любомля розпиляли дерево та прибрали його з проїжджої частини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
По всій Україні – аварійні відключення світла
Сьогодні, 11:50
Як волинські сапери розміновують Донецьку Швейцарію. ФОТО
Сьогодні, 11:40
На Волині дерево впало на дорогу й перекрило рух транспорту
Сьогодні, 11:29
Медіа