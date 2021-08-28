На Волині дерево впало на дорогу й перекрило рух транспорту





Про це



Зранку у понеділок, 28 листопада, поблизу села Полапи на Ковельщині на проїжджу частину дороги впало дерево й частково перекрило рух автотранспорту.



За допомогою бензопили працівники 10-ї державної пожежно-рятувальної частини Любомля розпиляли дерево та прибрали його з проїжджої частини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковельському районі на проїжджу частину впало дерево – дорогу розчистили рятувальники.Про це повідомили на фейсбук-сторінці Головного управління ДСНС України у Волинській області.Зранку у понеділок, 28 листопада, поблизу села Полапи на Ковельщині на проїжджу частину дороги впало дерево й частково перекрило рух автотранспорту.За допомогою бензопили працівники 10-ї державної пожежно-рятувальної частини Любомля розпиляли дерево та прибрали його з проїжджої частини.

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