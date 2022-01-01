Окупанти вкрали на Луганщині 900 тонн зерна

Окупанти вкрали на Луганщині 900 тонн зерна
Російські окупанти продовжують грабувати українських фермерів на тимчасово окупованих територіях. Так, ворог розграбував ТОВ “Старобільський елеватор”.

З підприємства окупанти вивезли майже 900 тонн зерна (врожай 2021 року). Зокрема було вкрадено понад 600 тонн зерна пшениці та 275 тонн зерна соняшника, - повідомляють у Центрі національного спротиву.

Все воно було помічене окупантами як “безгосподарне майно” й передано до “аграрного фонду лнр”. Тобто, по факту росіяни просто вкрали зерно у власників, адже ті не співпрацювали з ними.

Зауважимо, що всі подібні злочини фіксуються місцевим підпіллям й передаються до правоохоронних органів. Ніхто з тих, хто скоїв злочин не уникне покарання передбаченого КК України.

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Теги: крадіжка, росія, війна, Луганщина
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