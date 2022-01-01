Окупанти вкрали на Луганщині 900 тонн зерна

Російські окупанти продовжують грабувати українських фермерів на тимчасово окупованих територіях. Так, ворог розграбував ТОВ “Старобільський елеватор”.З підприємства окупанти вивезли майже 900 тонн зерна (врожай 2021 року). Зокрема було вкрадено понад 600 тонн зерна пшениці та 275 тонн зерна соняшника, - повідомляють у Центрі національного спротиву.Все воно було помічене окупантами як “безгосподарне майно” й передано до “аграрного фонду лнр”. Тобто, по факту росіяни просто вкрали зерно у власників, адже ті не співпрацювали з ними.Зауважимо, що всі подібні злочини фіксуються місцевим підпіллям й передаються до правоохоронних органів. Ніхто з тих, хто скоїв злочин не уникне покарання передбаченого КК України.