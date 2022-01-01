Як сьогодні у Луцьку курсуватимуть тролейбуси

Як сьогодні у Луцьку курсуватимуть тролейбуси
У зв'язку з плановим та аварійним вимкненням електроенергії, 29 листопада з 10 години і до початку подачі електроенергії (орієнтовно близько 17 год.) вихід і рух тролейбусів по маршрутах буде відбуватись за зміненими маршрутами.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Маршрут № 1 “СКФ “Україна”—Карбишева” (5 тролейбусів). Тролейбуси по маршруту рухатимуться (ЛПЗ — Гнідавська — Волі — Рівненська — розворот біля готельно-ресторанного комплексу “Околиця”) та в зворотному напрямку.

Маршрут № 2 “ Новий ринок-Карбишева” (6 тролейбусів) – рух припиняється з 10.00 і буде відновлено після подачі електроенергії (4 тролейбуса);

Маршрут №3 “Лісництво—с.Гаразджа” (1 тролейбус). Тролейбус по маршруту буде рухатись (Лісництво —Ковельська — Волі — Рівненська— розворот біля готельно-ресторанного комплексу “Околиця”) та в зворотному напрямку.

Маршрут № 4 “Залізничний вокзал-Вересневе” (2 тролейбуси) - без змін;

Маршрут 4-а “Залізничний вокзал-Вересневе” (через вулицю Потебні)(1 тролейбус) - без змін;

Маршрут №5 “Цегельний завод—Карбишева” (2 тролейбуси). Тролейбуси по маршруту рухатимуться (Дубнівська—Волі — Виниченка — пр.Грушевського — Залізничний вокзал) та в зворотному напрямку.

Маршрут №12 “Володимирська—Карбишева” (2 тролейбуси). Тролейбуси по маршруту рухатимуться (Володимирська — Ковельська —Глушець —Паркова —Волі—Драмтеатр—Б.Хмельницького).

Маршрут № 15 “ЦУМ - пр.Молоді - ЦУМ” - рух припиняється о 10.00 і буде відновлено після подачі електроенергії (4 тролейбуса);

Маршрут № 15-а “ЦУМ - пр.Молоді - ЦУМ” - рух припиняється о 10.00 і буде відновлено після подачі електроенергії (4 тролейбуса).

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Теги: Луцьк, тролейбуси, маршрут
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