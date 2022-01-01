ЗСУ за минулу добу знищили два ворожі літаки та 480 російських загарбників





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника на 29 листопада орієнтовно склали:



особового складу - близько 88380 (+480) осіб ліквідовано,

танків - 2911 (+3) од,

бойових броньованих машин - 5866 (+5) од,

артилерійських систем - 1901 (+2) од,

РСЗВ - 395 (+0) од,

засобів ППО - 209 (+0) од,

літаків - 280 (+2) од,

гелікоптерів - 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1555 (+0),

крилатих ракет - 531 (+0),

кораблів /катерів - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4423 (+7) од,

спеціальної техніки - 163 (+0).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Усього з початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила біля 88 380 військових.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника на 29 листопада орієнтовно склали:особового складу - близько 88380 (+480) осіб ліквідовано,танків - 2911 (+3) од,бойових броньованих машин - 5866 (+5) од,артилерійських систем - 1901 (+2) од,РСЗВ - 395 (+0) од,засобів ППО - 209 (+0) од,літаків - 280 (+2) од,гелікоптерів - 261 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1555 (+0),крилатих ракет - 531 (+0),кораблів /катерів - 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн - 4423 (+7) од,спеціальної техніки - 163 (+0).

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