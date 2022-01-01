ЗСУ за минулу добу знищили два ворожі літаки та 480 російських загарбників
Сьогодні, 09:53
Усього з початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила біля 88 380 військових.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 29 листопада орієнтовно склали:
особового складу - близько 88380 (+480) осіб ліквідовано,
танків - 2911 (+3) од,
бойових броньованих машин - 5866 (+5) од,
артилерійських систем - 1901 (+2) од,
РСЗВ - 395 (+0) од,
засобів ППО - 209 (+0) од,
літаків - 280 (+2) од,
гелікоптерів - 261 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1555 (+0),
крилатих ракет - 531 (+0),
кораблів /катерів - 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4423 (+7) од,
спеціальної техніки - 163 (+0).
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 29 листопада орієнтовно склали:
особового складу - близько 88380 (+480) осіб ліквідовано,
танків - 2911 (+3) од,
бойових броньованих машин - 5866 (+5) од,
артилерійських систем - 1901 (+2) од,
РСЗВ - 395 (+0) од,
засобів ППО - 209 (+0) од,
літаків - 280 (+2) од,
гелікоптерів - 261 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1555 (+0),
крилатих ракет - 531 (+0),
кораблів /катерів - 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4423 (+7) од,
спеціальної техніки - 163 (+0).
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