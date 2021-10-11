У Луцьку розшукуваний злочинець збив на автівці батька та двох дітей

Артема Приходька, який 6 червня 2021 року збив на пішохідному переході трьох пішоходів – 31-річного лучанина та двох його дітей.



Про це пише



18 червня від отриманих в аварії травм один із хлопчиків помер.



В серпні цього року водія засудили до шести років позбавлення волі. Але наразі чоловік ухиляється від відбування покарання.



Правоохоронці встановлюють його місце перебування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Правоохоронці розшукують 31-річного лучанина , який 6 червня 2021 року збив на пішохідному переході трьох пішоходів – 31-річного лучанина та двох його дітей.Про це пише Суспільне 18 червня від отриманих в аварії травм один із хлопчиків помер.В серпні цього року водія засудили до шести років позбавлення волі. Але наразі чоловік ухиляється від відбування покарання.Правоохоронці встановлюють його місце перебування.

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