У Луцьку розшукуваний злочинець збив на автівці батька та двох дітей

У Луцьку розшукуваний злочинець збив на автівці батька та двох дітей
Правоохоронці розшукують 31-річного лучанина Артема Приходька, який 6 червня 2021 року збив на пішохідному переході трьох пішоходів – 31-річного лучанина та двох його дітей.

Про це пише Суспільне.

18 червня від отриманих в аварії травм один із хлопчиків помер.

В серпні цього року водія засудили до шести років позбавлення волі. Але наразі чоловік ухиляється від відбування покарання.

Правоохоронці встановлюють його місце перебування.


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Теги: злочинець, Луцьк
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