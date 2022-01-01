У Луцькому зоопарку чекають на генератори: як працює заклад без світла





Про це розповіла Людмила Денисенко.



Наразі в зоопарку утримують понад дві тисячі тварин різних видів. Генератори для них пообіцяли надати благодійники.



Після масованих ракетних обстрілів по Україні 23 листопада майже добу у зоопарку не було електроенергії.



"Вперше більш ніж за 40-річну історію зоопарку було таке відімкнення. Тварини не надто відчули дискомфорту. Хто відчув, то це удав, змії та ігуани", – говорить Людмила Денисенко.



Як розповіла працівниця зоопарку Тетяна Пономарьова, постійні відімкнення електроенергії внесло корективи у роботу: "видали додатково приматам ковдри на випадок того, якщо їм буде прохолодно. І деяким додавали ще пляшки із теплою водою. Це черепахам. І вдень, і вночі. Переживали ми більше за ніч".



У зоопарку є тварини, які стійко переносять мінусові температури. І відключення електроенергії не вплине на їх ритм життя. Це – тигри, ведмеді, які уже залягли в зимову сплячку, бізони, олені, лані, всі види фазанів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому зоопарку до кінця тижня чекають на доставку генераторів, які необхідні для утримання тварин під час відключень світла.Про це розповіла Суспільному директорка комунального підприємства "Луцький зоопарк"Наразі в зоопарку утримують понад дві тисячі тварин різних видів. Генератори для них пообіцяли надати благодійники.Після масованих ракетних обстрілів по Україні 23 листопада майже добу у зоопарку не було електроенергії."Вперше більш ніж за 40-річну історію зоопарку було таке відімкнення. Тварини не надто відчули дискомфорту. Хто відчув, то це удав, змії та ігуани", – говорить Людмила Денисенко.Як розповіла працівниця зоопарку, постійні відімкнення електроенергії внесло корективи у роботу: "видали додатково приматам ковдри на випадок того, якщо їм буде прохолодно. І деяким додавали ще пляшки із теплою водою. Це черепахам. І вдень, і вночі. Переживали ми більше за ніч".У зоопарку є тварини, які стійко переносять мінусові температури. І відключення електроенергії не вплине на їх ритм життя. Це – тигри, ведмеді, які уже залягли в зимову сплячку, бізони, олені, лані, всі види фазанів.

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