Значна частина Луцька через аварійну ситуацію залишилася без світла

Значна частина Луцька через аварійну ситуацію залишилася без світла
Внаслідок аварійної ситуації знеструмлено значну частину Луцька.

Про це повідомили у ПрАТ "Волиньобленерго".

Без електропостачання залишилися: с. Липини (частково), вул. Єршова, райони Вишкова (частково) та Теремного, 33-й, 40-й, 55-й мікрорайони.

Служби «Волиньобленерго» працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання споживачів.

У період воєнного стану інформація про проведення робіт є інформацією із обмеженим доступом згідно Постанови НКРЕКП «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об’єктів критичної інфраструктури» N 349 від 26.03.2022 року та рекомендацій Міністерства енергетики України.

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Теги: Луцьк, світло
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