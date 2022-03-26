Значна частина Луцька через аварійну ситуацію залишилася без світла
Сьогодні, 13:52
Внаслідок аварійної ситуації знеструмлено значну частину Луцька.
Про це повідомили у ПрАТ "Волиньобленерго".
Без електропостачання залишилися: с. Липини (частково), вул. Єршова, райони Вишкова (частково) та Теремного, 33-й, 40-й, 55-й мікрорайони.
Служби «Волиньобленерго» працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання споживачів.
У період воєнного стану інформація про проведення робіт є інформацією із обмеженим доступом згідно Постанови НКРЕКП «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об’єктів критичної інфраструктури» N 349 від 26.03.2022 року та рекомендацій Міністерства енергетики України.
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Про це повідомили у ПрАТ "Волиньобленерго".
Без електропостачання залишилися: с. Липини (частково), вул. Єршова, райони Вишкова (частково) та Теремного, 33-й, 40-й, 55-й мікрорайони.
Служби «Волиньобленерго» працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання споживачів.
У період воєнного стану інформація про проведення робіт є інформацією із обмеженим доступом згідно Постанови НКРЕКП «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об’єктів критичної інфраструктури» N 349 від 26.03.2022 року та рекомендацій Міністерства енергетики України.
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