«У найближчий час повномасштабного сухопутного вторгнення зі сторони Білорусі не буде», – Поліщук

«У найближчий час повномасштабного сухопутного вторгнення зі сторони Білорусі не буде», – Поліщук
Мер Луцька Ігор Поліщук у своєму зверненні розповів, що спілкується з військовими різної спеціалізації і має деяку інформацію, яка свідчить про те, що у найближчий час повномасшабного сухопутного вторгнення на території Волині зі сторони Білорусі не буде.

Про це він написав 29 листопада у своєму телеграм-каналі.

«Спілкуюсь з військовими різного рангу та спеціалізації і маю деяку інформацію. Станом на сьогоднішній день ця інформація говорить про те, що у найближчий час повномасшабного сухопутного вторгнення на території Волині зі сторони Білорусі не буде. Однак ми не повинні на 100 відсотків відкидати таку можливість, невеликий відсоток ймовірності такої є. І в разі цього, ми разом з громадою, разом з військовими будемо робити все, аби захистити наше місто. Я, як міський голова в межах тих повноважень, що у мене є, буду робити все від мене залежне. З початку повномасштабної війни вся моя сім'я знаходилася і далі знаходиться у Луцьку. Як і я: весь час я тут, в себе на робочому місці і залишусь тут. Необхідно не допускати паніки, і ретельно перевіряти інформацію, яка до вас надходить. Разом переможемо», -йдеться в повідомленні.

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Теги: Луцьк, Поліщук, Білорусь, вторгнення
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