Волинянин на дачі виготовляв амфетамін: заробляв понад 200 тисяч в місяць. ФОТО

Незаконний збут психотропних речовин налагодив мешканець Луцького району. Для цього він обладнав нарколабораторію у підвалі дачного будинку.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Чоловік збував «товар» гуртовими партіями з «рук у руки» за готівку, а його щомісячний прибуток від такої діяльності перевищував 200 тисяч гривень. Нині за таку діяльність наркодилеру загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.Припинили злочинну діяльність фігуранта оперативники управління боротьби з наркозлочинністю у Волинській області спільно зі слідчими Луцького районного управління поліції.Встановлено, що 40-річний лучанин у прихованій частині підвалу дачного будинку облаштував потужну нарколабораторію.Досконало володіючи знаннями синтезу хімічних речовин він налагодив повний цикл виготовлення амфетаміну. Для цього фігурант закупив через Інтернет всі необхідні реагенти та обладнання, за допомогою яких виготовляв прекурсор «фенілнітропропен», який надалі синтезував у психотропну речовину «амфетамін».За наявною інформацією, щомісяця наркодилер виготовляти близько 3 кг амфетаміну, який збував виключно гуртовими партіями серед довіреного кола осіб під час особистих зустрічей за готівку. Отримував понад 200 тисяч гривень прибутку.Правоохоронці провели обшук за місцем розташування нарколабораторії, де вилучили кілограм амфетаміну на завершальному етапі синтезу, 3 кг фенілнітропропену, різні прекурсори та реагенти, індикатори кислот, а також лабораторне обладнання. Крім того, вилучено зброю та набої.Орієнтовна вартість вилученого за цінами «чорного» ринку становить пів мільйона гривень.Всі речові докази скеровано на проведення відповідних експертних досліджень до Волинського науково-дослідний експертно-криміналістичного центра МВС України.Нині за вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією – ч. 3 ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.Остаточна кваліфікація та подальші процесуальні рішення відносно дій зловмисника – повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу – будуть прийняті після надходження результатів експертиз.Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Луцька окружна прокуратура.