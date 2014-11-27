У МЗС Польщі спростували фейк про підготовку «референдуму» щодо приєднання західних областей України





Про це повідомили у



Фейковий лист від імені польського посольства в Україні поширюють у Twitter – в ньому йдеться про проведення заходів, щоб «вивчити громадську думки мешканців Львівської та Волинської областей», які «…пропонують реалізовувати згідно з раніше встановленим планом».



Цей псевдолист поширюють із заявами, що Польща планує приєднати західні області України та проводитиме референдум.



Втім речник польського МЗС Лукаш Ясіна спростував брехню про підготовку та референдуму.



Це дезінформація та чергова спроба розпалити суперечки між Україною та Польщею. Фотографія – підробка, а документ, зображений на ній, не відповідає дійсності, – написав він у Twitter.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У мережі запустили брехню про референдум щодо приєднання західних областей України до Польщі.Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Фейковий лист від імені польського посольства в Україні поширюють у Twitter – в ньому йдеться про проведення заходів, щоб «вивчити громадську думки мешканців Львівської та Волинської областей», які «…пропонують реалізовувати згідно з раніше встановленим планом».Цей псевдолист поширюють із заявами, що Польща планує приєднати західні області України та проводитиме референдум.Втім речник польського МЗС Лукаш Ясіна спростував брехню про підготовку та референдуму.Це дезінформація та чергова спроба розпалити суперечки між Україною та Польщею. Фотографія – підробка, а документ, зображений на ній, не відповідає дійсності, – написав він у Twitter.

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