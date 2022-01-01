У закинутій будівлі у Ковелі вночі поліцейські виявили чоловіків з наркотиками

У закинутій будівлі у Ковелі вночі поліцейські виявили чоловіків з наркотиками
Під час комендантської години патрульні в Ковелі виявили, ймовірно, наркотичні речовини.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Вчора, 28 листопада, патрульним надійшло повідомлення про те, що на вулиці Холмській, жінка кричить про допомогу. Підійшовши до вказаного будинку, поліцейським відчинив ворота власник території.

Коли патрульні зайшли до закинутої будівлі, то виявили ще двох чоловіків. Вони помітно нервували та уникали спілкування з інспекторами.

Охоронці правопорядку прийняли рішення провести поверхневу перевірку у громадян. Під час якої поліцейські виявили ймовірно наркотичні речовини у зіп-пакеті, прилад для вживання наркотичних речовин та ваги.

Для встановлення всіх обставин на місце події викликали слідчо-оперативну групу Ковельського районного управління поліції.

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Теги: наркотики, Ковель
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