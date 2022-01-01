Росія обстріляла лікарню в Херсоні

Росія обстріляла лікарню в Херсоні
Російські окупанти, у вівторок, 29 листопада, завдали удар по обласній клінічній лікарні у Херсоні.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Окупанти завдали удару по обласній клінічній лікарні. В будівлі вибиті вікна", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 29 листопада, російська армія атакувала Лиман у Донецькій області. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула.

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Теги: Херсон, лікарня
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