Росія обстріляла лікарню в Херсоні





Про це Кирило Тимошенко.



"Окупанти завдали удару по обласній клінічній лікарні. В будівлі вибиті вікна", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, 29 листопада, російська армія атакувала Лиман у Донецькій області. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти, у вівторок, 29 листопада, завдали удар по обласній клінічній лікарні у Херсоні.Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України"Окупанти завдали удару по обласній клінічній лікарні. В будівлі вибиті вікна", - йдеться у повідомленні.Нагадаємо, 29 листопада, російська армія атакувала Лиман у Донецькій області. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула.

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