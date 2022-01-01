Від 1 грудня розпочнеться оформлення документів для учасників бойових дій проти Росії





Міністерство оборони України завершило офіційну реєстрацію нормативно-правових актів, якими регламентується процес оформлення документів, які підтверджують статус учасника бойових дій під час відсічі повномасштабної агресії Росії.



Про це Олексій Резніков.



Водночас Резніков просить взяти до уваги низку моментів:



"Перше. Усі, хто має підстави, отримають статус УБД та відповідні соціальні гарантії. Не треба хвилюватися, нікого не забудуть і не загублять. Міністерство оборони відпрацює у синергії з іншими відомствами, насамперед з нашими колегами з Міністерства ветеранів.



Друге. За 9 місяців активної фази війни у нас нараховуються сотні тисяч учасників бойових дій. Оброблення такого масиву документів потребуватиме певного часу. Ми будемо робити все можливе, щоб цей час був максимально коротким. Але прошу всіх бути готовими і ставитися з розумінням, що доведеться якийсь період чекати.



Третє. Міністерством оборони розроблено алгоритм отримання статусу УБД. Він оприлюднений на офіційних ресурсах Міноборони. Наразі він також доводиться до виконання у військах. Для розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у системі Міноборони, яка включає ЗСУ, ГУР МО та ДССТ, буде утворено 18 комісій. Ці комісії вже формуються і почнуть роботу орієнтовно від 1 грудня. Після цього стартує робота з документами".



Отримати статус УБД можна трьома способами:



- за зверненням командира частини, який централізовано подає документи на підлеглих військовослужбовців;

- за особистим зверненням військовослужбовця, який самостійно збирає документи та подає їх до відповідної комісії;

- за особистим зверненням особи, яка звільнена з військової служби, через територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.



У разі виникнення запитань можна звернутися на гарячу лінію Міноборони.



"Процес надання статусу УБД буде контролюватися, щоб не допустити появи фейкових ветеранів, які героїчно "обороняли котли" у глибокому тилу. Це, насамперед, питання поваги до справжніх героїв, які боронять Україну, ризикуючи життям", - йдеться у повідомленні

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від 1 грудня розпочнеться оформлення документів для учасників бойових дій.Міністерство оборони України завершило офіційну реєстрацію нормативно-правових актів, якими регламентується процес оформлення документів, які підтверджують статус учасника бойових дій під час відсічі повномасштабної агресії Росії.Про це повідомив міністр оборониВодночас Резніков просить взяти до уваги низку моментів:"Перше. Усі, хто має підстави, отримають статус УБД та відповідні соціальні гарантії. Не треба хвилюватися, нікого не забудуть і не загублять. Міністерство оборони відпрацює у синергії з іншими відомствами, насамперед з нашими колегами з Міністерства ветеранів.Друге. За 9 місяців активної фази війни у нас нараховуються сотні тисяч учасників бойових дій. Оброблення такого масиву документів потребуватиме певного часу. Ми будемо робити все можливе, щоб цей час був максимально коротким. Але прошу всіх бути готовими і ставитися з розумінням, що доведеться якийсь період чекати.Третє. Міністерством оборони розроблено алгоритм отримання статусу УБД. Він оприлюднений на офіційних ресурсах Міноборони. Наразі він також доводиться до виконання у військах. Для розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у системі Міноборони, яка включає ЗСУ, ГУР МО та ДССТ, буде утворено 18 комісій. Ці комісії вже формуються і почнуть роботу орієнтовно від 1 грудня. Після цього стартує робота з документами".Отримати статус УБД можна трьома способами:- за зверненням командира частини, який централізовано подає документи на підлеглих військовослужбовців;- за особистим зверненням військовослужбовця, який самостійно збирає документи та подає їх до відповідної комісії;- за особистим зверненням особи, яка звільнена з військової служби, через територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.У разі виникнення запитань можна звернутися на гарячу лінію Міноборони."Процес надання статусу УБД буде контролюватися, щоб не допустити появи фейкових ветеранів, які героїчно "обороняли котли" у глибокому тилу. Це, насамперед, питання поваги до справжніх героїв, які боронять Україну, ризикуючи життям", - йдеться у повідомленні

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