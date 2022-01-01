У Луцьку таксі влетіло у сітілайт: є постраждалі. ВІДЕО





ДТП трапилася ввечері 29 листопада, повідомляє



На місці станом на вечір 29 листопада працювали поліцейські, рятувальники та медики. За попередньою інформацією, є постраждалі.



Нині усі деталі автопригоди з’ясовують правоохоронці.



Деталі - згодом.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку трапилася автотроща. На Київському майдані автомобіль таксі врізався у сітілайт.ДТП трапилася ввечері 29 листопада, повідомляє "Конкурент" На місці станом на вечір 29 листопада працювали поліцейські, рятувальники та медики. За попередньою інформацією, є постраждалі.Нині усі деталі автопригоди з’ясовують правоохоронці.Деталі - згодом.

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