У Луцьку таксі влетіло у сітілайт: є постраждалі. ВІДЕО
Сьогодні, 07:00
У Луцьку трапилася автотроща. На Київському майдані автомобіль таксі врізався у сітілайт.
ДТП трапилася ввечері 29 листопада, повідомляє "Конкурент".
На місці станом на вечір 29 листопада працювали поліцейські, рятувальники та медики. За попередньою інформацією, є постраждалі.
Нині усі деталі автопригоди з’ясовують правоохоронці.
Деталі - згодом.
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ДТП трапилася ввечері 29 листопада, повідомляє "Конкурент".
На місці станом на вечір 29 листопада працювали поліцейські, рятувальники та медики. За попередньою інформацією, є постраждалі.
Нині усі деталі автопригоди з’ясовують правоохоронці.
Деталі - згодом.
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