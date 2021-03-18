У Луцьку поліція встановлює особу померлого чоловіка





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Його прикмети: на вигляд 70-80 років, зріст 165-170 см, плотної тілобудови, волосся сиве, коротке, ніс прямий, губи тонкі.



Був одягнений: у куртку оливкового кольору, спереду якої та на ліктях вставки з ліній білого та сірого кольорів, сіру кофту із блискавкою, сорочку чорного кольору з візерунками білого кольору, сірі штани, чорні туфлі з низьким каблуком.



При собі мав механічний годинник та гаманець чорного кольору.



Фото за посиланням:



"Громадянам, яким відома будь-яка інформація про особу померлого, просимо повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0665403692, 0502328242 або 102", - йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановлюють особу чоловіка, тіло якого виявлено 29 листопада о 14:00 годин у Луцьку по вулиці В’ячеслава Чорновола, 22, поблизу будівництва, біля гаражу №11.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.на вигляд 70-80 років, зріст 165-170 см, плотної тілобудови, волосся сиве, коротке, ніс прямий, губи тонкі.у куртку оливкового кольору, спереду якої та на ліктях вставки з ліній білого та сірого кольорів, сіру кофту із блискавкою, сорочку чорного кольору з візерунками білого кольору, сірі штани, чорні туфлі з низьким каблуком.При собі мав механічний годинник та гаманець чорного кольору.Фото за посиланням: https://fex.net/ru/s/plvs3tc "Громадянам, яким відома будь-яка інформація про особу померлого, просимо повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0665403692, 0502328242 або 102", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію