У Луцьку поліція встановлює особу померлого чоловіка
Сьогодні, 10:25
Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановлюють особу чоловіка, тіло якого виявлено 29 листопада о 14:00 годин у Луцьку по вулиці В’ячеслава Чорновола, 22, поблизу будівництва, біля гаражу №11.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Його прикмети: на вигляд 70-80 років, зріст 165-170 см, плотної тілобудови, волосся сиве, коротке, ніс прямий, губи тонкі.
Був одягнений: у куртку оливкового кольору, спереду якої та на ліктях вставки з ліній білого та сірого кольорів, сіру кофту із блискавкою, сорочку чорного кольору з візерунками білого кольору, сірі штани, чорні туфлі з низьким каблуком.
При собі мав механічний годинник та гаманець чорного кольору.
Фото за посиланням: https://fex.net/ru/s/plvs3tc
"Громадянам, яким відома будь-яка інформація про особу померлого, просимо повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0665403692, 0502328242 або 102", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Його прикмети: на вигляд 70-80 років, зріст 165-170 см, плотної тілобудови, волосся сиве, коротке, ніс прямий, губи тонкі.
Був одягнений: у куртку оливкового кольору, спереду якої та на ліктях вставки з ліній білого та сірого кольорів, сіру кофту із блискавкою, сорочку чорного кольору з візерунками білого кольору, сірі штани, чорні туфлі з низьким каблуком.
При собі мав механічний годинник та гаманець чорного кольору.
Фото за посиланням: https://fex.net/ru/s/plvs3tc
"Громадянам, яким відома будь-яка інформація про особу померлого, просимо повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0665403692, 0502328242 або 102", - йдеться в повідомленні.
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