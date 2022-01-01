На Волині зіткнулись два автомобілі: водія госпіталізували до лікарні





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Попередньо встановлено, що 33-річний житель Рівненської області, керуючи автомобілем Volkswagen, не надав перевагу у русі автомобілю Ford, за кермом якого перебував 62-річний місцевий житель.



У результаті ДТП пенсіонера госпіталізували у відділення хірургії Нововолинської центральної міської лікарні.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дорожньо-транспортна пригода трапилася учора, 29 листопада, на перехресті вулиць Небесної Сотні – Маяковського у Нововолинську.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Попередньо встановлено, що 33-річний житель Рівненської області, керуючи автомобілем Volkswagen, не надав перевагу у русі автомобілю Ford, за кермом якого перебував 62-річний місцевий житель.У результаті ДТП пенсіонера госпіталізували у відділення хірургії Нововолинської центральної міської лікарні.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію