На Волині зіткнулись два автомобілі: водія госпіталізували до лікарні

На Волині зіткнулись два автомобілі: водія госпіталізували до лікарні
Дорожньо-транспортна пригода трапилася учора, 29 листопада, на перехресті вулиць Небесної Сотні – Маяковського у Нововолинську.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Попередньо встановлено, що 33-річний житель Рівненської області, керуючи автомобілем Volkswagen, не надав перевагу у русі автомобілю Ford, за кермом якого перебував 62-річний місцевий житель.

У результаті ДТП пенсіонера госпіталізували у відділення хірургії Нововолинської центральної міської лікарні.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.


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Теги: Волинь, Нововолинськ, ДТП
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